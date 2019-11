W.O.S Crew - Everglow - Bon Bon Chocolate - Adios (Remix)

Như tên gọi của nhóm, W.O.S Crew có nghĩa là We Own (the) Space - chúng mình sở hữu không gian. Không gian ở đây có nghĩa là không gian bao trùm lên sân khấu, nơi chứa đựng sự nhiệt huyết, đam mê, sôi động từ những bước nhảy.