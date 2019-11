Vũ đạo dễ nhất và khó nhất của Black Pink

Vũ đạo dễ nhất: Playing with Fire

Playing With Fire là ca khúc chủ đề thuộc thể loại tropical house nằm trong single digital vol.2 Square Two phát hành ngày 1/11/2016. Bài hát đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của người hâm mộ trong và ngoài Hàn Quốc. Ca từ hóm hỉnh, so sánh cảm xúc của một thiếu nữ bất ngờ rơi vào lưới tình với hình ảnh "đùa với lửa". Bài hát sở hữu vũ đạo chất lượng cao khi được tạo nên bởi sự nỗ lực trong một khoảng thời gian dài của bốn vũ công nổi tiếng nước ngoài.

Vũ đạo khó nhất: Whistle

Không chỉ là những ca khúc bắt tai cùng giai điệu thời thượng, vũ đạo của BlackPink cũng để lại ấn tượng lớn với người hâm mộ. Trong đó, "Whistle" được xem là bài có vũ đạo khó nhất của nhóm với tốc độ nhanh, chuẩn xác.

Thành Anh (Theo Allkpop)