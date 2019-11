Tham gia thử thách magical dance của Weekly Idol, EXID đã được trở thành 'nhóm nhạc nam' như nhóm trưởng Solji từng nói khi vẫn nhảy vũ đạo quyến rũ - Up and Down nhưng trên nền nhạc Manse của Seventeen. Dù thực hiện các động tác vô cùng nghiêm túc, mượt mà nhưng nhóm nhạc 'lối thoát' vẫn khiến người xem cười nghiêng ngả với biểu cảm hài hước của mình.