CNN chỉ ra 30 điểm đến đẹp nhất tại Việt Nam

Hội An là thành phố nằm ở ven biển miền Trung Việt Nam. Đây là điểm đến hấp dẫn du khách hàng đầu. Lượng khách du lịch ổn định không lấy đi sự quyến rũ của thương cảng thế kỷ 15 này. Là Di sản Thế giới do UNESCO công nhận, Phố cổ Hội An tràn ngập đèn lồng thủ công, xe kéo, những cửa hiệu thấp tầng, cửa tiệm may mặc, chợ bán đồ tươi sống... đưa du khách về thời kỳ xưa cũ. Ảnh: AFP.