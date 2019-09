Du khách gây phẫn nộ vì viết tên lên lưng tê giác

Tờ Le Parisien (Pháp) đưa tin hôm 21/8, các nhân viên của sở thú La Palmyre phát hiện dòng chữ "CAMILLE' VÀ "JULIEN" ở hai bên lưng dọc theo xương sống của Noëlle - con tê giác 35 tuổi, nặng gần 2 tấn.

"Một người ngu ngốc và thiếu tôn trọng đã dùng móng tay để cào tên của họ vào lớp bụi và da chết trên lưng con tê giác", Parisian Pierre Caillé - giám đốc sở thú - cho biết.

Con tê giác bị vẽ lên lưng dòng chữ "Camille và Julien".

Tối cùng ngày, Noëlle được nhân viên chăm sóc xóa đi dòng chữ trên lưng. "Con vật đã bị xâm phạm bởi sự thiếu tôn trọng từ du khách", một nữ nhân viên nói.

Tê giác Noëlle.

Du khách đến công viên Palmyra được phép chạm tay vào tê giác khi chúng tiến gần đến hàng rào. Đây là trải nghiệm được rất nhiều người thích thú. Tuy nhiên, ông Pierre Caillé cho biết, sau sự cố này họ xem xét lắp camera giám sát để ngăn chặn hành động tương tự xảy ra.

"Hành vi của du khách đang làm phiền con vật, may mắn là nó không bị tổn thương. Chúng tôi quyết định không khởi kiện do không có ai chứng kiến hoặc tìm thấy video cụ thể. Sắp tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhân viên và tăng số lượng camera giám sát để can thiệp nhanh chóng", ông Pierre Caillé nói.

Sở thú La Palmyre rộng 18ha, hiện là nơi sinh sống của hơn 1500 cá thể động vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp cần được bảo vệ như tê giác trắng, khỉ vàng, sư tử Tamarin.

Huyền Anh (Theo Le Parisien)