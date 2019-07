JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nằm trong top resort tốt nhất châu Á

Khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bãi Kem - JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - vừa được Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel & Leisure công bố vị trí thứ hai trong danh sách 15 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á (Best Resort in Asia), thứ nhất trong 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á (Best Resort in South East Asia) và thứ 6 trong top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới (Top 100 Resort in the world). Resort này do Tập đoàn Sun Group đầu tư và Tập đoàn Marriott International quản lý.