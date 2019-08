Những sao ngoại xem Hội An là nơi 'phải đến khi tới Việt Nam'

Cách đây không lâu, Hội An được độc giả tạp chí du lịch thế giới Travel + Leisure bình chọn là "Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019". Đây vốn là điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam, đón lượng du khách lớn từ nước ngoài mỗi năm. Nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới từng thể hiện sự thích thú và dành tình cảm đặc biệt cho khung cảnh và con người Hội An.

Ngày 14/8, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach khoe ảnh du lịch phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) trên Instagram. Người đẹp Philippines diện áo dài, đội nón lá pose hình với những khu nhà cổ. "Tôi đã đi tản bộ trên phố cổ, ngắm đèn lồng... Hy vọng nó sẽ đem lại nhiều may mắn", cô chia sẻ.

Pia Wurtzbach liên tục cập nhật hình ảnh du lịch ở đây như đi thuyền trên sông Hoài, thả đèn hoa đăng... Cô cũng bày tỏ sự thích thú khi ăn bánh mỳ, uống cà phê Hội An vì "nó giúp ta tỉnh táo cả ngày".

Tháng 6/2019, Hoa hậu Carolyn Carter (Miss US Virgin 2016) chọn Hội An là điểm dừng chân trong chuyến hành trình khám phá đất nước Việt Nam. Cô đã thăm thú những con phố cổ, chọn nghỉ dưỡng ở một resort.

Tháng 8/2017, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE tham gia ghi hình cho một chương trình tại Hội An. Các cô gái được dịp khám phá các con phố, ăn nhiều món ngon của miền Trung, chơi các trò chơi dân gian như đập heo đất...

Các cô gái TWICE còn phấn khích khi chèo thuyền du ngoạn trên sông Hoài.

Tháng 11/2017, vợ chồng Chân Tử Đan có chuyến nghỉ dưỡng tại Việt Nam và chọn Hội An là điểm dừng chân. Họ đi dạo phố cổ, ăn phở Liến và bánh mì Phượng.

Năm 2016, nữ diễn viên Xa Thi Mạn xuất hiện trên đường phố Hội An với trang phục trẻ trung, năng động.

Nam diễn viên Hollywood - Gerard Butler (giữa) - từng ghé thăm Hội An vào 2016.

Người mẫu Kim Young Kwang đặt chân tới Hội An vào 2016. Bộ ảnh chụp cho tạp chí L’offciel Hommes của nam người mẫu cao 1,87m giữa không gian cổ kính từng gây chú ý.

Nữ diễn viên Kim Ah Joong tới Hội An vào 2015 để chụp ảnh cho tạp chí Celebrity. Hình ảnh của "Người đẹp ngàn cân" ở các quán cà phê, resort hay chợ đều gây chú ý.

Quán quân America's Next Top Model 2015 - Nyle DiMarco - và Á quân - Mame Adjei - tới Hội An vào 2015.

Tháng 11/2013, nữ diễn viên Jo Yoon Hee từng thực hiện một bộ hình thời trang cho tạp chí Cé Ci tại Hội An. Cô trải nghiệm nhiều nét văn hóa nơi đây bằng những bức ảnh đậm chất Việt.

Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Đô thị cổ Hội An, hay còn được biết đến qua tên gọi quen thuộc Phố cổ Hội An, là điểm hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Điểm nhấn của Hội An là vẫn còn lưu giữ được những ngôi nhà, công trình xây dựng, đình chùa... mang kiến trúc từ thế kỷ 17-19. Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây. Tổ chức UNESCO đã công nhận Đô thị cổ Hội An là một Di sản văn hóa thế giới vào 4/12/1999.