Bé lớp 1 trường Gateway tử vong trước khi vào viện

Cuộc họp báo về cái chết của Lê Hoàng Long - học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway - diễn ra tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội trưa 7/8, với sự tham dự của ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy; bà Đặng Thị Linh, Viện phó VKS quận Cầu Giấy; ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Đại diện trường Gateway vắng mặt.

Sự việc được bà Phan Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy tóm tắt lại: Ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) lái xe Ford Transit 16 chỗ, mang biển số 29B 06956 từ bãi đỗ của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) đến đón chị Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) để cùng đưa học sinh đến trường Tiểu học Gateway. Xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu Long ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy).

Khoảng 7h25, ông Phiến lái ôtô đến cổng phụ trường Gateway trả học sinh. Cô Quy đưa các cháu xuống ôtô và đóng cửa xe. Tài xế điều xe về lại bãi gửi. Khoảng 15h30, ông Quy lái xe từ bãi gửi đến trường đón học sinh tan học. 16h10, cô Quy đưa các học sinh ra cổng để lên ôtô thì phát hiện thiếu cháu Long nên đã liên lạc với phụ huynh. 5 phút sau đó, khi mở cửa xe, cô này thấy Long đang nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái. Long được bế vào phòng y tế của trường, sau đó đưa vào Bệnh viện E.

Trước câu hỏi, cháu Long chết trước hay sau khi vào bệnh viện, Ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy xác nhận cháu tử vong trước khi vào bệnh viện. Khi cháu bé vào viện thân thể đã tím tái, đồng tử giãn mạch không, huyết áp không... Sau 30 phút cứu chữa, bệnh viện thông báo cháu tử vong.

Sáng 7/8, Công an Quận quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người. "Công an đang làm việc, củng cố tài liệu, xác minh thêm sự việc để tiến hành khởi tố. Có thông tin cụ thể, cơ quan công an sẽ thông báo cụ thể", ông nói.

Bãi xe ký túc xá Học viện Báo chí & Tuyên truyền - nơi chiếc xe bus của Gateway mang theo Long đỗ lại suốt 9 giờ đồng hôm hôm 6/8. Ảnh: Huyền Vũ.

Ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục quận Cầu Giấy cho rằng đây là trường hợp hết sức đau lòng đối với gia đình, nhà trường và toàn ngành giáo dục. Trả lời báo chí về quy trình đưa đón học sinh, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, cho biết quận chỉ có quy định chung, còn mỗi trường sẽ có cách thức riêng. Trường Gateway có cách quản lý riêng và có phần mềm, nhưng phải đảm bảo là khi đưa đón phải có người giám sát và khi giao nhận học sinh phải có điểm danh.

Theo ông Ngọc Anh, xe vận chuyển học sinh phải đảm bảo còn thời gian lưu hành, đáp ứng điều kiện về vận chuyển như xe vận chuyển hành khách. Phòng đã có văn bản yêu cầu các trường rà soát xe vận chuyển học sinh, trong đó nhấn mạnh đảm bảo đưa đón học sinh, có sự bàn giao với giáo viên chủ nhiệm và người đưa đón.

Trường Tiểu học Gateway là trường có yếu tố nước ngoài, không phải trường đạt chuẩn quốc tế, chữ "Quốc tế" được thêm vào chứ ban đầu không có, Trưởng phòng Giáo dục thông tin.

Tại cuộc họp báo, hàng loạt câu hỏi như: Thân thể cháu Long có bị tác động bởi ngoại lực? Tại sao chiếc áo buổi sáng đến trường và lúc vào bệnh viện lại khác nhau? Thái độ của lái xe và cô giáo phụ trách đưa đón tại cơ quan điều tra? Bằng cấp, kinh nghiệm của cô Quy?... chưa được làm rõ.

Khoảng 4h20 sáng nay, gia đình em Long (6 tuổi) sau khi nhận kết quả khám nghiệm tử thi đã đưa em về quê nhà ở Thanh Hóa để an táng.

