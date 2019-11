Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời ở tuổi 20

Thông tin được đạo diễn Đỗ Đức Thành xác nhận. Trên trang Facebook cá nhân, anh đổi ảnh đại diện là hình bầu trời trong xanh. Hạnh An ra đi hôm 2/11 tại bệnh viện ở Singapore sau khi trải qua một đợt phẫu thuật.

Cách đó ít giờ, đạo diễn Đỗ Đức Thành còn chia sẻ hình ảnh của Hạnh An trên giường bệnh và thông báo Hạnh An vẫn chưa tỉnh lại sau ca ghép tủy. "Sau ca ghép lần 3-4 con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù và phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc, con sẽ ổn. Con còn lo, viết chữ 'Đắt' (thể hiện nỗi lo ngại về chi phí điều trị - PV) hỏi bố. Con vẫn đang kiên cường chiến đấu từng giây, từng phút. Xin mọi người hãy cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho con hồi phục, bình an".

Hạnh An và bố lạc quan giữa bệnh tật.

Thông tin Hạnh An qua đời khiến nhiều người đau lòng. Hàng nghìn bình luận chia sẻ cùng nỗi đau mất mát này cùng gia đình. Diễn viên Mai Thu Huyền - diễn viên chính tham gia hai phần phim Những ngọn nến trong đêm không giấu được sự bàng hoàng khi nghe tin dữ. Chị chia sẻ cùng đạo diễn Đỗ Đức Thành về mất mát lớn này.

Siêu mẫu Thúy Hằng viết: "Em xin được chia buồn cùng anh và gia đình". Ca sĩ Phương Thanh viết: "Thương Hạnh An quá. Em đã chiến đấu rất kiên cường, giờ em không còn phải đau đớn nữa rồi. Mong gia đình anh vượt qua nỗi đau này. Cầu mong em Hạnh An được siêu thoát".

Câu chuyện về nghị lực vượt qua bệnh tật của Hạnh An từng gây xúc động với nhiều người. Hơn thế, hành trình đi tìm sự sống cho con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng khiến nhiều người cảm phục về một người cha tận tâm, hết lòng vì con cái. Biết cơ hội sống của con chỉ từ 10-20% nhưng hai năm qua, anh vẫn cùng con gái chữa chạy dù biết kinh phí lên đến 15 tỷ đồng - vượt quá sức của gia đình.

Hạnh An phát hiện ung thư máu từ tháng 8/2017. Sau khi chữa trị tại Việt Nam nhưng không mấy khả quan, cô được bố đưa sang Singapore điều trị. Sau 7 tháng, tình hình sức khỏe tiến triển nên Hạnh An được các bác sĩ cho về Việt Nam. Tuy nhiên, 4 tháng sau, Hạnh An lại phải tiếp tục nhập viện. Ca ghép tủy thứ hai của Hạnh An diễn ra vào cuối tháng 9. Đạo diễn Đỗ Đức Thành là người hiến tủy cho con. Suốt thời gian điều trị, Hạnh An bị rụng tóc nên phải cạo đầu. Dù thế, cô gái 20 tuổi vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành từng đảm nhận nhiều dự án phim truyền hình tạo được tiếng vang như Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên...