39 thi thể trong xe container là người Việt Nam

Tối 7/11, Việt Nam và Anh đồng thời phát đi thông báo xác nhận nhân thân các nạn nhân.

Bộ Công an cho biết cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác nhận 39 thi thể là công dân Việt Nam, sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Các nạn nhân có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Theo Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với phía Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; phối hợp điều tra.

Trả lời VnExpress về việc đưa các thi thể về nước, tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết phụ thuộc vào phía Anh và tuỳ thuộc nguyện vọng của gia đình nạn nhân. "Có nhà muốn hoả thiêu trước khi đưa về nước, có gia đình mong muốn nhận thi thể để tổ chức theo phong tục, tập quán. Việc này cũng cần bàn kỹ", tướng Xô nói.

Hàng xóm sang động viên, an ủi bà Nguyễn Thị Đường (70 tuổi) mẹ của anh Nguyễn Thọ Tuân ở Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Ngọc Thành

Từ sẩm tối 7/11, khoảng 300 người là hàng xóm, họ hàng đã tới gia đình chị Trần Thị Tân ở xã Nam Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) để hỏi thăm và cùng ngóng chờ thông tin về anh Nguyễn Thọ Tuân.

Hai tháng trước, anh Tuân chào người thân nói rằng đi lao động xa. Ngày 21/10 anh Tuân gọi về cho vợ dặn chuẩn bị sẵn 13.000 bảng Anh, khi nào từ Pháp qua Anh thành công thì sẽ có người tới nhận tiền. Tuy nhiên đây cũng là cuộc gọi cuối cùng mà chị Tân nhận được từ chồng.

"Dù đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là Tuân đã tử vong, song gia đình vẫn chưa lập bàn thờ bởi không muốn không khí gia đình thêm ảm đạm, vợ Tuân và mẹ thêm sốc", anh Nguyễn Thọ Hạnh (anh trai anh Tuân) nói.

Tại Diễn Châu, Nghệ An, chị Thạch Thị Bền (vợ nạn nhân Cao Tiến Dũng) cho biết: "Gia đình đã chuẩn bị tâm lý và khớp các thông tin thời gian qua thì xác định tình huống xấu nhất là anh Dũng đã tử vong". Hai ngày trước gia đình cũng đã lập bàn thờ vọng. Nguyện vọng của gia đình là sớm được hỗ trợ đưa thi thể anh Dũng trở về quê sớm để người thân đỡ mệt mỏi" đại diện gia đình nói.

Chị Thái Thị Giang (huyện Diễn Châu, Nghệ An) bên con trai 11 tháng tuổi, vừa ngóng tin chồng – anh Cao Huy Thành mất tích tại Anh. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngồi trên giường, vỗ về đứa con trai thứ tư 11 tháng tuổi, chị Thái Thị Giang (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vợ anh Cao Huy Thành nói: "Hai ngày trước, có cuộc điện thoại từ Anh gọi về thông báo họ nhận định chồng tôi nằm trong số những nạn nhân trong container. Gia đình chưa phát tang vì vẫn muốn có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền".

Phần lớn trong số 21 gia đình tại Nghệ An trình báo có con, em mất tích tại châu Âu cho biết, ngày 7/11 cán bộ địa phương tới tận nhà hướng dẫn viết đơn đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ đưa thi hài/di hài người thân từ Anh về nước và gia đình xin tiếp nhận tại địa phương.

Tối cùng ngày, gia đình nạn nhân Nguyễn Huy Phong xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, đã được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo anh Phong là một trong những nạn nhân tử nạn trong xe container ở Anh. Nhiều ngày qua, gia đình đã lập bàn thờ vọng anh Phong.

Chưa nhận được thông báo chính thức nhưng từ đầu tối, gia đình ông Nguyễn Đình Gia bố nạn nhân Nguyễn Đình Lượng (xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có rất đông người đến chia buồn. Ông Gia cầm chiếc điện thoại màn hình lớn xem thông báo trên Cổng thông tin Bộ Công an. Không thấy tên con mình, ông Gia buồn rầu nói "tôi mong muốn sớm nhận được thông tin về số phận của con tôi để không phải kéo dài thêm thời gian chờ đợi".

Tối 7/11 bố mẹ nạn nhân Nguyễn Đình Lượng ở Can Lộc, Hà Tĩnh liên tục thắp hương trước di ảnh con trai. Ảnh: Đức Hùng.

Tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), gia đình ông Phạm Văn Thìn – người trình báo có con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) mất tích trên đường sang Anh vẫn đang chờ tin từ nhà chức trách. "Gia đình tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ liên quan đến Trà My", một người thân của Trà My nói.

Trước đó, trả lời về việc công bố danh tính các nạn nhân, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vì lý do nhân đạo việc này vẫn đang được Việt Nam và Anh xem xét. "Có thể chúng tôi sẽ thông báo đến từng gia đình. Nếu trong quá trình làm việc, phía Anh công bố danh sách toàn bộ nạn nhân thì Việt Nam cũng sẽ công bố", ông Quang nói.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Greys ở Thurrock, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo và bắt ba người khác có liên quan đến vụ án.

Tại Việt Nam, điều tra các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, nhà chức trách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt 11 người để làm rõ tội danh Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

