Ai là người có khả năng thừa hưởng khối tài sản của tỷ phú Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein được phát hiện tự tử trong nhà tù ở khu Manhattan, New York, Mỹ hôm 10/8, một tháng sau khi bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Chỉ một ngày trước đó, tòa án Mỹ công bố hàng trăm trang tài liệu về cáo buộc buôn người, lạm dụng tình dục của ông này. Trong tài liệu có điểm tên nhiều nhân vật quyền lực và giàu có bị các nạn nhân của Epstein tố cáo.

Cái chết bất ngờ của Epstein khiến nhà chức trách không thể đưa ra phán quyết hình sự song chuyển hướng quan tâm của công chúng đến người thân duy nhất còn sống của nhà tài phiệt - em trai Mark Epstein.

Mark Epstein hồi năm 2011.

Mark lớn lên cùng anh trai trong gia đình có phần nghèo khó ở Sea Gate, Brooklyn. Mark kém Jeffrey Epstein 2 tuổi, ngày nhỏ có biệt danh "Puggie". Khác với người anh Epstein, Mark không khởi nghiệp theo con đường bất động sản mà theo học trường nghệ thuật danh tiếng Cooper Union, rồi thành lập doanh nghiệp in lụa Izmo. Năm 2004, công ty giải thể. Hồ sơ kinh doanh cho thấy, Mark Epstein thành lập công ty khác vào tháng 12/2005 có tên Saint Model and Talent nhưng không có trang web riêng hay quảng cáo trên các phương tiện xã hội nào. Mark từng giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị Cooper Union từ 2009 đến 2013.

Anh trai ông - tỷ phú 66 tuổi, Jeffrey Epstein, không kết hôn và dường như không có con cái. Nếu Epstein để lại di chúc thì bất kỳ ai có tên trong đó sẽ được quyền thừa kế. Trong trường hợp không có, theo luật, Mark nhiều khả năng là người thụ hưởng vì thân cận nhất.

Epstein bị truy tố vì lạm dụng tình dục hàng chục trẻ em. Vì lý do này, em trai của tội phạm quá cố có khả năng bị xem xét kỹ lưỡng hơn. "Nếu người thụ hưởng đảm nhiệm vị trí là giám đốc điều hành (các công ty được thừa kế), anh ta có thể sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý", Bruce Steiner - một luật sư bất động sản tại thành phố New York cho biết. Ngoài ra, theo các chuyên gia pháp lý, thứ tự quyền thừa kế bất động sản được thiết lập bởi mỗi tiểu bang. Tại New York, tài sản sẽ được chi trả đủ cho các khoản nợ thuế, thanh toán cho chủ nợ sau đó mới đến người thụ hưởng.

Mark tham gia sự kiện với sinh viên Cooper Union năm 2012.

Nhà tỷ phú Mỹ qua đời để lại một khối tài sản khổng lồ. Trong phiên điều trần tài sản hôm 15/7, các công tố viên thuộc tòa án New York cho biết, Jeffrey Epstein có tài sản ròng hơn 559 triệu USD, bao gồm 195 triệu USD cho các quỹ dự phòng và vốn cổ phần tư nhân, 113 triệu USD vốn cổ phần khác, 57 triệu USD tiền mặt, 14 triệu USD thu nhập cố định với 6 tài sản khác. Theo hồ sơ thu thập từ các tổ chức tài chính, Epstein sở hữu tòa lâu đài xa hoa trên đảo tư nhân Little St.James, quần đảo Virgin trị giá 85 triệu USD, một căn hộ ở Paris giá 8,6 triệu USD, một bất động sản Palm Beach, Florida 12 triệu USD, trang trại ở New Mexico giá 17 triệu USD. Riêng căn biệt thự sang trọng Manhattan được định giá 56 triệu USD, song phía công tố cho rằng nó phải 77 triệu USD.

Giống như anh trai, sự giàu có của Mark cũng là điều bí ẩn. Hồi tháng trước, Mark đề xuất giao nộp căn hộ cao cấp ở Florida làm tài sản thế chấp bảo lãnh cho anh trai. Dù một mực phủ nhận mối liên hệ kinh doanh với Jeffrey, ít nhất một trong các bất động sản của Mark được cho có liên quan đến công ty của tỷ phú ấu dâm là J. Epstein. & Co. Hai anh em có liên kết tài chính thông qua công ty bất động sản của Mark là Ossa Properties. Công ty này chiếm phần lớn cổ phần trong tòa nhà 301 trên đường East 66th ở Upper East Side tại Manhattan - nơi có nhiều cộng sự của tỷ phú Mỹ và được cho là trung tâm hoạt động buôn người. Trong khi đó, Mark phủ nhận mối liên kết giữa Ossa Properties và công ty của Epstein.

Cựu công tố viên Miriam Baer chia sẻ với Daily Beast: "Tôi không ngạc nhiên nếu nhà điều tra xem xét kỹ lưỡng mọi thứ liên quan đến tài chính của ông Epstein".

Căn biệt thự trên đường East 66th ở Upper East Side tại Manhattan của tỷ phú Epstein - nơi được coi là trung tâm buôn người, lạm dụng tình dục.

