Ảo thuật gia Nguyễn Phương lập kỷ lục thế giới lần hai

Anh Nguyễn Phương chia sẻ: "Sau khi Hiệp hội Kỷ lục Thế giới chấp nhận hồ sơ trên giấy tờ, tôi tham gia biểu diễn thực tế tại sự kiện xác lập. Khi nhận được những tràng pháo tay của mọi người cho tác phẩm mới, trong tôi dâng trào niềm tự hào vì mình đã làm được một điều gì đó cho ảo thuật Việt Nam".

Đây là lần thứ 2 Nguyễn Phương xác lập kỷ lục: Ảo thuật gia tương tác với màn hình led công nghệ 4D đầu tiên trên thế giới.

Ngày 28/6/2018, anh xác lập kỷ lục khi biểu diễn với màn hình led dài 8m, công nghệ 4D, trong thời gian 3,5 phút. Lần này, anh phá vỡ kỷ lục cá nhân đó khi biểu diễn với màn hình Led dài 18m, trong thời gian 10 phút, nhiều hiệu ứng hơn.

Chia sẻ với iOne, anh Nguyễn Phương cho biết đã mất 6 tháng để chuẩn bị cho màn biểu diễn này. Nội dung truyền tải thông điệp: "Con người hãy cùng nhau bảo vệ lấy hành tinh xanh, xây dựng ý thức tư duy về môi trường. Chúng ta hãy góp phần tạo nên sự thay đổi lớn bắt nguồn từ những việc nhỏ nhặt nhất".

Ảo thuật gia Nguyễn Phương lập kỷ lục thế giới mới Màn biểu diễn của ảo thuật gia Nguyễn Phương.

Nói về quá trình tập luyện, anh Nguyễn Phương cho biết gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm ý tưởng, xây dựng tiết mục sao cho hấp dẫn, mang lại thông điệp rõ ràng. Tại Việt Nam, do không có quá nhiều sân khấu với màn hình led cỡ đại với công nghệ 4D nên anh khá chật vật trong quá trình tập luyện.

Nguyễn Phương biểu diễn cùng màn hình led hoàng tráng.

Ảo thuật gia Nguyễn Phương được nhiều khán giả biết đến từ cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2013. Anh lọt vào top 4 chung cuộc, sau đó trở thành thí sinh tại cuộc thi Asia's Got Talent 2014 ở Malaysia. Anh từng hai lần xác lập kỷ lục Việt Nam vào tháng 5/2017 và 6/2017. Nguyễn Phương còn nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Đại học Kỷ lục Thế giới cấp năm 2018.

Ngoài việc biểu diễn ảo thuật, Nguyễn Phương còn là giảng viên của Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM.