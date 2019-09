Bà Nguyễn Bích Quy bị bắt tạm giam

Xác nhận với iOne tối 27/8, luật sư Nguyễn Thanh Sơn (Văn phòng Luật sư Thành Sơn và Đồng sự) cho biết, lúc 18 phút tối nay, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với nữ nhân viên đưa đón trẻ về tội Vô ý làm chết người.

Bị can Quy thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng nên cơ quan điều tra áp dụng các quy định pháp luật để ra quyết định bắt tạm giam, lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy cho biết. "Ngoài ra, mấy ngày qua bà Quy có những thông tin không chuẩn xác đến dư luận làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra nên áp dụng biện pháp tạm giam lúc này là hợp lý", VKS nói.

Phân tích về vấn đề pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường viện dẫn điều 9 Bộ luật Tố tụng Hình sự cho biết, bà Quy bị khởi tố theo khoản 2 điều 128 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 5 năm nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Theo điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự, trường hợp bị can phạm tội nghiêm trọng sẽ bị tạm giam khi đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm, không có nơi cư trú rõ ràng, có dấu hiệu bỏ trốn, có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật....

"Trường hợp bà Quy nếu thấy mình không thuộc các trường hợp trên có thể khiếu nại theo quy định pháp luật", luật sư Cường nói.

Bà Nguyễn Bích Quy.

Sáng cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can theo điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (tội Vô ý làm chết người).

Theo đó, bà Quy bị Viện kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cáo buộc đã "vô ý, cẩu thả, không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi", dẫn đến việc bé Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8.

VKSND quận Cầu Giấy cũng cho rằng, trong cái chết của cháu Long còn có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) - nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà - khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy.

Theo VKS quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Cũng trong hôm nay, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết nguyên nhân tử vong theo kết quả giám định pháp y của cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi) được cho là do suy hô hấp và sốc nhiệt, không phải do lực tác động ngoại lực. Thời gian tử vong trong khoảng 12h30-15h30 ngày 6/8.

Ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) lái xe Ford Transit 16 chỗ, mang biển số 29B 06956 từ bãi đỗ của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) đến đón bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) để cùng đưa học sinh đến trường Tiểu học Gateway. Xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu Long ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy).

Khoảng 7h25, ông Phiến lái ôtô đến cổng phụ trường Gateway trả học sinh. Bà Quy đưa các cháu xuống ôtô và đóng cửa xe. Tài xế điều xe về lại bãi gửi. Khoảng 15h30, ông Phiến lái xe từ bãi gửi đến trường đón học sinh. 16h10, cô Quy đưa các học sinh ra cổng để lên ôtô thì phát hiện thiếu cháu Long nên đã liên lạc với giáo viên. Sau khi mở cửa xe, nữ nhân viên thấy Long đang nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái. Long được bế vào phòng y tế của trường, sau đó đưa vào Bệnh viện E cấp cứu nhưng bé được xác nhận đã tử vong trước đó. Sáng 7/8, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

Phạm Dự - Thúy Quỳnh