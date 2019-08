Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh dịch vụ đưa đón học sinh

Trước thực trạng không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe trung chuyển ở các địa phương, đặc biệt có trường hợp cá biệt khi học sinh bị bỏ quên nhiều giờ trên ôtô dẫn đến tử vong, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo triển khai tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố; cách xử lý tình huống nguy hiểm, quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh từ mầm non đến phổ thông.

Riêng các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ xe đưa đón cần phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định, lái xe đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Nhà trường, đơn vị vận tải và gia đình học sinh phải thống nhất xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh, đồng thời xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan với việc đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho học sinh.

Nhân viên đưa đón học sinh cần phải bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn kiến thức trong việc tiếp nhận học sinh, bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt.

Dịch vụ ôtô đưa đón của trường Tiểu học Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Huyền Vũ

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh nhà trường cần phải thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đưa đón học sinh. Đồng thời thiết lập kênh thông tin phản ánh của cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ đưa đón.

Công văn này được ban hành sau 10 ngày em Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway (trụ sở số 89 phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà) và bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, nhân viên phụ trách đón và trả học sinh) đã bị công an triệu tập. Theo lời khai của bà Quy, việc bỏ quên em Lê Hoàng Long là do không kiểm tra xe kỹ càng khi học sinh vào lớp.

Bà Quy nhận việc từ Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà mới được 2 ngày, chưa ký kết hợp đồng với nhà trường hay bên nhà xe, cũng chưa từng được đào tạo tập huấn về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh. Chiếc xe Ford Transit 16 chỗ do tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển chưa có giấy phép kinh doanh vận tải.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nam Phương