Bức tranh trong xó bếp có giá 26 triệu USD

CNN đưa tin hôm 28/10, bức họa Christ Mocked của họa sĩ người Italy Florentine Cimabue, được bán với giá cao hơn gấp 4 lần so với ước tính ban đầu tại cuộc đấu giá ở Senlis, phía bắc Paris vào hôm qua. Đây cũng là bức tranh đầu tiên của Cimabue được bán đấu giá.

Bức tranh được phát hiện trong căn bếp của cụ bà ở Pháp. Ảnh: AFP.

Bức tranh thời kỳ Phục Hưng được tìm thấy tại nhà của cụ bà người Pháp, ở thị trấn Compiegne. Người phụ nữ không hề hay biết về giá trị của bức tranh, chỉ đơn giản nghĩ nó là biểu tượng tôn giáo ở Hy Lạp cho đến khi bức tranh được một nhà đấu giá thẩm định. Jerome Montcouquil - chuyên gia giám định tranh nghệ thuật - cho hay, tranh được bà cụ treo ở trong bếp.

Sau khi thực hiện các thử nghiệm bằng tia hồng ngoại, các chuyên gia khẳng định bức tranh này là một phần của tác phẩm lớn hơn, có niên đại từ 1280 khi Cimabue họa 8 cảnh về chúa Kitô.

"Không mất nhiều thời gian để chúng tôi nhận ra đó là một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Italy, Cimabue. Ông là cha đẻ của hội họa nên chúng tôi biết rất rõ tác phẩm mình đang xem", Montcouquil nói.

Kiệt tác Christ Mocked bị thất lạc.

Nhà đấu giá Acteon cho biết người mua tranh cũng đến từ miền Bắc nước Pháp. Ban đầu họ định giá 6 triệu euro (khoảng 6,59 triệu USD) nhưng con số tại buổi bán đấu giá lên tới 24 triệu euro. Đây là một kỷ lục thế giới mới cho một bức tranh thời trung cổ được đem ra đấu giá.

Cimabue là bút danh của nghệ sĩ Cenni di Pepo (1240-1302), sinh ra ở Florence, Italy. Ông được biết đến là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ tiền Phục Hưng. "Chỉ có mười một bức tranh của ông ấy trên thế giới. Chúng rất hiếm", Montcouquil cho biết.

Hai bức tranh khác là "The Virgin and Child with Two Angels" và "The Flagname of Christ" từng bị thất lạc trong nhiều thế kỷ cho đến khi nhà quý tộc người Anh ở Suffolk phát hiện, theo AFP. Hiện chúng được treo tại phòng trưng bày Quốc gia ở London, Anh.

Huyền Anh (Theo CNN)