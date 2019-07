Cả gia đình 'âm mưu' làm loạn các trận cầu đỉnh cao thế giới

Chân dài tóc vàng Kinsey Wolanski nổi tiếng chỉ sau một đêm với màn lột đồ chạy vào sân Wanda Metropolitano, Madrid, trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham hôm 1/6. Trang cá nhân của người đẹp tăng vọt lượt theo dõi từ hơn 200 nghìn lên hơn ba triệu, đồng thời đạt được mục đích quảng bá trang web người lớn cho bạn trai Vitaly Zdorovetskiy.

Tóc vàng Kinsey Wolanski làm loạn tại trận chung kết Champions League.

Hôm 14/7, cặp đôi này tiếp tục cùng mẹ của Vitaly bày trò tại chung kết Cricket World Cup giữa tuyển Anh và New Zealand. The Sun mô tả, trong bộ đồ bơi màu đen mẹ của Vitaly - bà Elena Vulitsky - lao từ khán đài xuống và chạy thục mạng vào sân. Lực lượng an ninh trên sân Lord's phải rất vất vả để đưa người này ra ngoài. Mục đích gây chú ý cũng nhằm quảng bá trang web người lớn của con trai.

Bà Elena Vulitsky dùng lại chiêu trò cũ của Kinsey Wolanski để vào sân.

Và bị lực lượng an ninh giữ lại.

Người dùng mạng gọi nhà Vitaly là "gia đình quấy phá" các sự kiện thể thao. Trước đó, tại trận chung kết Copa America giữa Brazil và Peru hôm 8/7, cặp đôi này đã hóa trang kĩ càng để vào sân và định dùng chiêu quấy phá tương tự song kế hoạch bị phá sản. Vitaly bị 20 nhân viên an ninh ngăn chặn và bị giam giữ để cả hai không thực hiện được ý đồ.

Bóng hồng Kinsey Wolanski đến từ Los Angeles thừa nhận cô đã lên kế hoạch kiếm đủ tiền để nghỉ hưu trước tuổi 30. Và việc gây náo loạn tại Champions League giúp cô tiến gần hơn với mục tiêu cuộc đời. Wolanski ca ngợi hành động của mẹ chồng tương lai trên trang cá nhân với dòng tweet "Người mẹ bá đạo nhất mà tôi biết".

Chân dài sinh năm 1996 đã phải nhận án phạt 15.000 Euro (khoảng 400 triệu đồng) vì hành vi gây rối trật tự. Song cô cho hay không ngần ngại cởi đồ nhiều lần nữa để tăng "giá trị thương hiệu" của mình. Cô chia sẻ sau khi "nổi tiếng" toàn thế giới đã nhận được nhiều lời mời làm việc và những lời tán tỉnh từ các cầu thủ.

Đồng Anh