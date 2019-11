Chàng trai Cần Thơ khởi nghiệp với xà phòng thảo dược

Xuất phát từ việc da thường bị dị ứng, Nguyễn Đào Quy Tân bắt tay làm thử xà phòng thảo dược từ 2008 với hai nguyên liệu gồm mật ong và dầu dừa. Thấy hữu ích, Tân đem tặng nó cho vài người bạn. Nhận được sự ủng hộ và khích lệ từ mọi người, chàng trai miền Tây bắt đầu nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn từ cuối năm 2018.

Nguyễn Đào Quy Tân.

Thời gian đầu khởi nghiệp, Quy Tân gặp nhiều khó khăn. Không phải là người đầu tiên, không có nguồn lực mạnh về kinh tế, 9x "lấy ngắn nuôi dài" khi vừa làm rượu hoa quả, buôn bán sen đá... để theo đuổi đam mê.

Tạo ra một công thức mới không hề dễ dàng, chàng trai Cần Thơ không nhớ từng thất bại bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu tiền để mua nguyên liệu để tập pha chế. 9x cho biết, mỗi một ki-lô-gam phôi (nguyên liệu chính làm xà phòng) có giá từ 250 - 300 nghìn đồng sẽ làm được 20 bánh. Nếu pha chế không đúng màu, mùi hương không chuẩn hay bánh xà phòng không đông, toàn bộ sẽ phải bỏ đi.

Tận dụng vốn kiến thức tự học trong sách vở, sự am hiểu về từng nguyên liệu thảo mộc và sự giúp sức của bạn bè, sau nhiều tháng nghiên cứu, xà phòng thảo dược với công thức "made in by Tân" hoàn thiện.

Bánh xà phòng thảo dược do Tân chế tạo.

Mỗi mẻ bánh xà phòng được thực hiện từ 6 - 12 tiếng tùy vào số lượng và kích thước. Về phương pháp, 9x cho biết xà phòng được làm từ phôi cơ bản, kết hợp với các loại tinh dầu, thảo dược với liều lượng phù hợp. Do là sản phẩm thiên nhiên, không chất bảo quản, bánh xà phòng thảo mộc có thời gian sử dụng dưới 3 tháng ở điều kiện thường.

Hơn một năm bén duyên với sản phẩm thiên nhiên, 9x tạo được nhiều loại từ nghệ, trà xanh, quế, bạc hà và chanh... với màu sắc và hình dạng bắt mắt. Đặc biệt, xà phòng Tân làm được đóng gói bằng giấy kraft (dễ dàng phân hủy). Giá mỗi bán mỗi sản phẩm dao động từ 25 - 50k/miếng.

"Do hướng đến sản phẩm thiên nhiên, thân thiện với môi trường, hầu hết nguyên liệu mình đều trồng trực tiếp tại vườn, một số loại khó kiếm mới phải đặt mua", 9x cho hay.

Sau ba tháng mở bán và giới thiệu đến mọi người qua mạng xã hội, chàng trai 9x đã bán được hơn 500 bánh xà phòng và có một lượng khách hàng thân thiết.

Sản phẩm bánh xà phòng với hình dáng độc đáo.

Ít ai biết chàng trai miền Tây từng là một sinh viên của ĐH Sư phạm Mỹ thuật Hà Nội (cơ sở ở Cần Thơ). Tân kể, từ năm 12 tuổi đã thích vẽ và mơ ước trở thành thầy dạy vẽ. Năm 2016, Quy Tân ra trường. "Có vẻ cái nghiệp làm nhà giáo nó không hợp với mình", 9x nhớ lại.

Cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi, Tân chỉ nhận được cái lắc đầu từ nhà tuyển dụng. Từng mở lớp dạy vẽ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, nhưng nó không thể duy trì cuộc sống. 9x hụt hẫng và có thái độ đối kháng với tất cả mọi người bởi áp lực kinh tế.

Quy Tân từ bỏ ước mơ dạy vẽ cho học sinh.

Chán nản, Tân bỏ nghề và thử sức với nhiều công việc khác nhau: mở cửa hàng bán hoa, làm việc trong tập đoàn.... nhưng cuối cùng lại quay về với công việc sản xuất sản phẩm thảo mộc.

Quy Tân không tiếc nuối bởi quyết định bỏ ước mơ làm thầy giáo để khởi nghiệp. Anh chàng quan niệm: Mọi thứ trải qua điều có cái duyên. Dù không được đứng lớp, nhưng mỹ thuật giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại. Với 9x, xà phòng không chỉ thơm, thân thiện, an toàn mà chúng còn phải đẹp, phải có tính thẩm mỹ cao.

Thời gian tới, Quy Tân mong muốn sáng tạo được nhiều sản phẩm xà phòng thảo dược mới phục vụ khách hàng. Anh chàng muốn mở thêm các buổi workshop truyền cảm hứng về cuộc sống, giá trị của việc bảo vệ môi trường với các em nhỏ.

Thúy Quỳnh