Chàng trai ngồi xổm giữa phố làm ghế ngồi cho bạn gái

Chàng trai châu Á ngồi xổm giữa phố Mỹ làm ghế ngồi cho bạn gái gây tranh cãi Chàng trai ngồi xổm làm ghế cho bạn gái.

Đoạn video được chia sẻ trên trang Facebook, What is New York, hôm 21/6 ghi lại cảnh một chàng trai trẻ ngồi xổm làm ghế cho bạn gái đỡ mỏi chân.

Cặp đôi xuất hiện trên một đường phố New York, Mỹ, bất chấp những ánh mắt tò mò của người xung quanh. Cô gái ung dung nói chuyện điện thoại, trong khi chàng trai giữ cho cơ thể chắc chắn để không bị lung lay. Cuối clip, chàng trai còn đặt nụ hôn lên lưng cô gái.

Video thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng mạng. Một số người cho rằng cặp tình nhân thể hiện tình cảm không đúng chỗ, làm ảnh hưởng đến những người khác. Số khác bày tỏ, "tình yêu khiến mọi điều trở nên ngọt ngào cho nên người ta có thể làm tất cả vì nhau".