Cô gái Mỹ thoát chết trong vụ xả súng ở Brooklyn nhờ... áo ngực

Daniesa Murdaugh là một trong 12 nạn nhân bị trúng đạn trong vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Brooklyn, Mỹ hôm 28/7 (giờ địa phương). Murdaugh cho biết các bác sĩ đã rất kinh ngạc khi phát hiện viên đạn nã vào người cô bị áo ngực cản lại.

"Họ nói rằng về cơ bản chiếc áo ngực đã cứu mạng tôi. Nếu không có áo ngực, viên đạn sẽ xuyên vào người tôi", nữ sinh viên 21 tuổi tại ĐH Kingsborough Communtity cho hay.

Nữ sinh Daniesa Murdaugh thoát chết nhờ áo ngực dày.

Bà Odessa Watson - mẹ của Murdaugh - không thể tin vận may đã mỉm cười với con gái mình. "Viền áo ngực rất dày, viên đạn kẹt ở đó nên khi bác sĩ cởi áo ngực để kiểm tra cho con bé, đạn rơi ra. Nó chỉ bị trầy xước nhẹ", bà Watson nói.

Murdaugh sống ở Bedford-Stuyvesant. Nữ sinh đang tham dự lễ hội cùng gia đình thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ. "Mọi người hét lên bảo chạy đi, tôi chỉ biết cắm đầu chạy, cố không nhìn loanh quanh", cô nói.

Murdaugh đang chạy thì bị trúng đạn và ngã xuống. "Tôi không thở được, mọi người vây quanh tôi, tim tôi đập dồn dập. Tôi đã ngất xỉu. Tôi sợ tới nỗi không đi được tới cổng cho đến khi cảnh sát xuất hiện. Rất nhiều người bỏ chạy, trên mặt đất đầy máu", cô nói.

Cô được đưa tới bệnh viện Kings County để kiểm tra y tế và xuất viện ngay sau đó.

Hiện trường vụ xả súng tại khu dân cư Brooklyn, New York.

Hàng nghìn người tham dự lễ hội Old Timers ở công viên trên đường Brownsville thuộc khu dân cư Brooklyn, New York hoảng loạn vì vụ xả súng bất ngờ. Vụ việc khiến một người đàn ông 38 tuổi thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Cảnh sát New York cho biết có 2 kẻ xả súng tham gia cuộc tấn công nhưng đến nay vẫn chưa bắt được nghi phạm. Các nhà chức trách kêu gọi mọi người cung cấp video, hình ảnh để truy tìm hai nghi phạm.

Trước đó, một vụ xả súng khác xảy ra tại Lễ hội Gilroy Garlic khiến ít nhất 3 người chết và 12 người thương. Nghi phạm Santino William Legan mới 19 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong vòng 1 phút sau khi gây án.

Huyền Anh (Theo Straitstimes)