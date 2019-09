Cuộc sống trụy lạc giữa các 'chân dài' của tỷ phú Jeffrey Epstein

Epstein là con quái vật tự nhận mình là 'người đàn ông bí ẩn', một trong những nạn nhân của y chia sẻ với Vanity Fair.

Jeffrey Epstein tự tử trong nhà tù ở khu Manhattan, New York, Mỹ hôm 10/8, một tháng sau khi bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Nhà tài phiệt Mỹ đã chết nhưng những câu chuyện về cuộc sống thác loạn của ông vẫn liên tục được mổ xẻ. Nhà báo Vanessa Grigoriadis dẫn lời những nạn nhân của Epstein tiết lộ về con người của nhà tài phiệt Mỹ. iOne lược dịch.

Nhà tài phiệt Mỹ Jeffrey Epstein.

"Vào đầu những năm 2000, một số người bạn của tôi đi nghỉ cuối tuần ở Southampton với một cô nàng tóc vàng trẻ trung, trông đặc biệt, như Lady Gaga phiên bản Anh. Cô gái khoảng 22 tuổi, tự nhận là nhà thiết kế nội thất, hay thiết kế trang sức, huấn luyện viên thể hình, tôi cũng không nhớ, nhưng bất kể là gì thì nghe cũng giống như một khát vọng hơn là một nghề có thật. Cô gái sống trong căn hộ ở Upper East Side - nơi người bạn trai lớn tuổi chu cấp. Tên ông ta là Jeffrey Epstein.



Cô nàng tóc vàng ấy chỉ là một trong những gái trẻ ở Manhattan được Epstein và bạn bè ông ta săn đón để làm người yêu, tình một đêm hay bổ sung vào đường dây lạm dụng tình dục. Họ đều là những cô gái xinh đẹp nhất, thường là người mẫu hoặc cựu người mẫu. Ở họ toát ra sự xa cách giống các nhân vật trong phim Những bà nội trợ ở Stepford - luôn ẩn giấu điểm yếu sâu xa. Một vài cái tên được nhắc đến thường trực khi họ trò chuyện, là Epstein, ông vua siêu thị Ron Burkle, nhà sản xuất phim Steve Bing, cựu tổng thống Bill Clinton, phi cơ riêng của Epstein mang tên Lolita Express...

Epstein còn được ví như hình ảnh thu nhỏ của bản chất xã hội New York cuối thế kỉ 19. Một xã hội trong đó những người như cô gái ở Southampton là "món phụ kiện cần thiết" và học cách có được họ là một phần trong bộ kĩ năng của một thương gia hạng nhất như Epstein. Không sai khi nói rằng thế giới này hoạt động theo cách những người phụ nữ đẹp, tham vọng thường tìm kiếm những người đàn ông quyền lực để thăng tiến. Ở New York thời kỳ này, một lượng lớn phụ nữ công sở mặc váy liền đen, bốt cao tới đầu gối, đến New York để theo đuổi lối sống như trong Sex and the City. Nói một cách dễ hiểu, họ không cự lại được cám dỗ của người sẵn sàng thanh toán hóa đơn, bao nuôi họ.

Những người phụ nữ đẹp sống về đêm ở khu trung tâm New York được gọi là "Người mẫu và chai rượu". Câu lạc bộ đêm huyền thoại Manhattan là nơi tụ họp của các ngôi sao hip hop, họa sĩ, nghệ sĩ graffiti (vẽ tranh đường phố) - nơi một người được công nhận không nhờ vào sự nổi tiếng của tác phẩm mà là kích cỡ ví tiền. Một hình ảnh tiêu biểu của CLB đêm được đưa ra: Những xô đá đầy những chai Cristal và Ciroc đặt trên chiếc ghế da dài, bên cạnh là đủ kiểu chân dài như người mẫu Victoria’s Secret, người mẫu catwalk, siêu mẫu, người mẫu mới nhập cư... Nếu bạn muốn có một "vé ngồi" thì phải chi khoản phí vào cửa là 10.000 USD.