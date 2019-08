Đại học Đông Đô đào tạo 'chui' văn bằng 2 dù không được cấp phép

Trước thông tin Đại học Đông Đô được tuyển sinh hệ đào tạo văn bằng 2, ngày 17/8, Bộ Giáo dục & Đào tạo khẳng định chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Đại học Đông Đô.

Năm 2017, Đông Đô công khai tuyển sinh 17 ngành đào tạo đại học hệ văn bằng 2. Đến năm 2018, nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ở ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung.

Một số chuyên ngành tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017 của Đại học Đông Đô.

Theo quy định, việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Đại học Đông Đô có báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục Đại học của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.

Do Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2, nên Bộ cũng không yêu cầu trường báo cáo.

Trước đó, ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với những người có liên quan, về tội "Giả mạo trong công tác" tại ĐH Đông Đô, theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nam Phương