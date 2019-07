'Đảo ấu dâm' và lối sống thác loạn kỳ quặc của tỷ phú Jeffrey Epstein

Epstein chi số tiền khổng lồ sắm ngực giả, búp bê để trang trí biệt thự và đắm chìm trong lối sống trụy lạc ở 'đảo tình dục kín đáo'.

Nhà tài phiệt Jeffrey Epstein, 66 tuổi, chưa từng kết hôn. Theo hồ sơ thu thập từ các tổ chức tài chính, Epstein có hai máy bay tư nhân, 15 xế hộp trong đó có 7 chiếc Chevrolet Suburbans và hãng khác như Range Rover, Mercedes-Benz, Cadillac Escalade và Hummer II. Tỷ phú Mỹ sở hữu biệt thự sang trọng ở Palm Beach (Florida) và Manhattan (New York), một căn hộ ở Paris (Pháp) và một trang trại ở New Mexico. Ông này còn có hai hòn đảo tư nhân thuộc Quần đảo Virgin. "Nói một cách dễ hiểu là chỉ có tỷ phú mới có những loại tài sản này", Dolly Lenz - Giám đốc trung tâm bất động sản hạng sang ở New York - bình luận trên Bloomberg về dinh thự xa hoa của Epstein trên đảo Little St.James ở biển Caribe, Mỹ.

Đó là những nơi Epstein bị cáo buộc dùng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên.