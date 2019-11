Facebook hạn chế lượng like, tối đa còn 10 nghìn lượt

Người dùng mạng xã hội Facebook trên thế giới, trong đó có Việt Nam báo cáo về việc Facebook hạn chế thuật toán đếm like. Theo đó, một loạt fanpage ở Việt Nam không còn hiển thị nút "Like" mà chỉ còn nút "Follow". Ngoài ra, các bài viết cũng bị tắt bộ đếm chỉ còn 10.000 like dù có tương tác lớn hơn đi nữa.

Trên kênh của siêu sao nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo, các bài viết đều dừng lại ở con số "thần thánh" 10k like. Trước đó, các post của anh đều lên tới vài triệu lượt like.

Bài đăng trên trang Cristiano Ronaldo dừng lại ở con số 10k like.

Theo New York Times, trong nhiều năm qua, những người sử dụng Facebook, Instagram và Twitter đã "theo đuổi" lượt thích như một biểu tượng trạng thái, thể hiện độ nổi tiếng. Lượt like trở thành động lực để người dùng đăng các post hay video, tuy nhiên đôi khi dẫn tới nội dung bạo lực, cực đoan trên mạng xã hội. Bởi vậy, từ 25/9, mạng xã hội lớn nhất hành tinh bắt đầu thử nghiệm ở Australia về việc hạn chế số lượt like trên mỗi chia sẻ.

Post ảnh trên Fanpage của Sơn Tùng M-TP cũng dừng ở số 10.000 lượt thích.

"Sau Instagram, chúng tôi đang thử nghiệm ẩn số lượt thích, phản ứng và số lượng xem video trên Facebook. Phía Facebook sẽ thăm dò phản hồi của người dùng để xem điều này có mang lại trải nghiệm tốt hơn không", James Raimo - phát ngôn viên mạng xã hội lớn nhất hành tinh - nói trong một tuyên bố.

Ông Raimo cho rằng, Facebook mong muốn việc hạn chế này sẽ giúp giảm bớt áp lực tinh thần, sự đố kị, trở thành nơi giúp mọi người thoải mái thể hiện bản thân.

Adam Mosser - người điều hành Instagram - nói với BuzzFeed News, hồi tháng 4 rằng mọi người phàn nàn về việc không nhận được số lượt like đủ nhiều trên ảnh của họ. Trong thử nghiệm, người dùng vẫn có thể thấy số lượt thích trên các bài đăng của riêng họ, chỉ là không được hiển thị công khai. "Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường ít áp lực hơn, giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi thể hiện bản thân, ông Mosseri nói.

Huyền Anh