Gia đình hoàng tử Anh Harry, BTS vào top 25 người ảnh hưởng nhất internet

Hôm 16/7, tạp chí Time công bố 25 nhân vật ảnh hưởng nhất trên internet. Đây là danh sách được đưa ra hàng năm dựa theo sức tác động và khả năng thu hút tin tức của những nhân vật trên truyền thông xã hội khắp thế giới. Những tên tuổi nổi tiếng như rapper 20 tuổi Lil Nax X, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ariana Grande... đều góp mặt.

BTS trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard Music Awards 2019 tại Las Vegas, Mỹ hồi tháng 5/2019.

Trong danh sách, nhóm nhạc BTS được tạp chí Time đáng giá cao bởi sự thành công trong 2019. Đây là năm thứ 2, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này. "ARMY - lực lượng người hâm mộ của BTS với con số lên hàng triệu người, hoạt động năng nổ trên thế giới số. 7 chàng trai Hàn Quốc là nhóm nghệ sĩ có 2 năm liên đứng đầu danh sách Billboard. Nhóm phát hành 3 album No.1 chỉ trong vòng 1 năm, tung MV Boy With Luv với 75 triệu lượt xem, trong 24 giờ đầu tiên", tờ này nhận định.

Hoàng tử Harry và nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle cũng được nhắc đến. Theo Time, cặp đôi hoàng gia ra mắt tài khoản xã hội độc lập trên Instagram hồi tháng 4. Tài khoản đạt hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau 6 giờ đầu tiên và tăng vọt lên 4 triệu sau một tuần.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Ngoài những gương mặt quen thuộc như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ariana Grande, Cardi B, bảng xếp hạng năm nay có sự góp mặt của "Quả trứng kỷ lục like". Hình ảnh quả trứng gà của Chris Godfrey được đăng tải kèm dòng caption ấn tượng: "Hãy cùng nhau lập nên kỷ lục thế giới về bài viết có lượt like nhiều nhất trên Instagram. Phá vỡ kỷ lục hiện tại do Kylie Jenner nắm giữ". Quả trứng đã vượt 18 triệu lượt thích tại thời điểm đó và nâng lên 53 triệu lượt like chỉ sau một tuần. Chỉ với một bức ảnh trên tài khoản Egg Gang nhưng Chris Godfrey đã đưa nó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu.

Quả trứng đánh bại Kylie Jenner lập kỷ lục like trên mạng xã hội instagram.

Trong danh sách này còn có nữ nghị sĩ trẻ tuổi Alexandria Ocasio-Cortez, diễn viên Jada Pinkett Smith, luật sư - nhà hoạt động Ady Barkan...

Huyền Anh (Theo Time)