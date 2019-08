Giám đốc điều hành hãng phim hoạt hình Nhật Bản thiệt mạng trong vụ cháy

Chiều 2/8, cảnh sát Kyoto xác nhận đạo diễn Yasuhiro Takemoto - Giám đốc điều hành hãng phim Kyoto Animation - là một trong 35 nạn nhân của vụ hỏa hoạn thảm khốc vào giữa tháng 7. Trước đó, nhiều thông tin về tình trạng của đạo diễn Takemoto lan truyền khi anh mất tích ngay sau vụ việc.

Đạo diễn Yasuhiro Takemoto (áo trắng).

Theo nhà chức trách, danh tính của 35 nạn nhân được xác nhận theo phương pháp phân tích DNA. Trong đó, cảnh sát công bố tên 10 nạn nhân sau khi có sự đồng ý của gia đình họ.

Ngoài giám đốc Takemoto, đạo diễn Futoshi Nishiya (nổi tiếng với phim hoạt hình Free) và họa sĩ kỳ cựu Yoshiji Kigami cũng thiệt mạng.

Khung tranh còn sót lại sau vụ cháy tại xưởng số 1 KyoAni.

Yasuhiro Takemoto (47 tuổi) là đạo diễn hàng đầu của phim hoạt hình Nhật Bản. Anh gia nhập KyoAni từ năm 1996, nổi tiếng với các tác phẩm như Lucky Star, Amagi Brilliant Park, Free. Tác phẩm The Disappearance of Haruhi Suzumiya với thời lượng 162 phút của anh từng thu về 8 triệu USD ở Nhật, phát hành tại Mỹ vào tháng 5/2010 và được chiếu trên Netflix. Chia sẻ trên Kyodo, cha của Takemoto nói trong nước mắt: "Tôi khóc, khóc đến kiệt sức".

Xưởng phim số 1 ở phường Fushimi của Kyoto Animation bị phóng hỏa vào ngày 18/7. Nghi phạm Shinji Aoba, 41 tuổi, mang hai can xăng đến rưới xung quanh rồi châm lửa đốt. Cảnh sát cho biết, lúc bị bắt Aoba đã la lớn "họ đánh cắp cuốn tiểu thuyết của tôi. Đó là lý do tôi châm lửa". Đến 31/7, luật sư cho biết một tác phẩm được đề tên Shinji Aoba được gửi đến cuộc thi do hãng phim tổ chức nhưng không được sử dụng vì không vượt qua vòng sơ khảo. Phía hãng phim khẳng định, họ không có bất cứ mối liên hệ nào với nghi phạm và không ăn cắp ý tưởng. Hiện Aoba đang điều trị bỏng tại bệnh viện ở Osaka.

Người dân cầu nguyện bên ngoài xưởng phim bị cháy.

Huyền Anh (Theo Kyodo)