Giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo để 'răn đe'

Chia sẻ với iOne chiều ngày 19/8, chị Lê Mai Linh (Hà Nội) cho biết chị là người phát hiện ra sự việc một cháu bé bị nhốt vào tủ quần áo ở trường Maple Bear (24 Quảng Bá, Tây Hồ) khi xem trích xuất camera.

Theo chị Linh, khoảng hai tuần trở lại đây, con gái chị (3 tuổi) khi đi học thường có biểu hiện sợ sệt, quấy khóc không muốn đến lớp. Một lần thấy con gái nói "Con rất sợ cô", chị Linh lập tức liên hệ với nhà trường để làm việc và yêu cầu xem camera.

Ngày 13/8, chị Linh đến gặp nhà trường và nhận được video trích xuất của lớp con gái vào ngày 5/8. Khi thấy con gái liên tục khóc, giãy giụa mỗi khi cô giáo vung tay chỉ trỏ, chị Linh không giấu khỏi sự tức giận.

Vài ngày sau, khi xem kỹ lại clip, ngoài việc thấy con gái bị cô xô đẩy, nữ phụ huynh này còn chú ý đến hành động lạ của một cô giáo tên Thu. Cô Thu vừa dọa nạt con chị, vừa chỉ tay về hướng tủ quần áo. Sau khi phóng to hình ảnh, chị Linh sửng sốt phát hiện có một cháu học sinh bị nhốt trong tủ. Cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp - có mặt lúc đó nhưng không hề can ngăn. Ngay sau đó chị Linh liên hệ trực tiếp với nhà trường.

Cháu bé bị nhốt trong tủ là con của anh Đỗ Minh Dân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi biết sự việc, anh Dân đã bàng hoàng và rất tức giận. "Hiện tại tâm lý của con tôi đã dần ổn định. Hôm nay tôi cũng đã cho cháu đi học bình thường. Nguyện vọng của gia đình tôi là làm sao cho các cháu có một môi trường học tập an toàn nhất", anh Dân nói.

Phụ huynh này cho hay trách nhiệm thuộc về nhà trường đầu tiên, tuy nhiên lỗi lớn nhất ở đây là ở con người, mà trực tiếp là cô giáo khi có hành động không hay với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó là sự tắc trách của nhà tuyển dụng, khi nhận một giáo viên như vậy vào trường.

Trường mầm non Maple Bear.

Hiệu trưởng trường tiểu học Maple Bear tại cơ sở Quảng Bá cho biết, cô Thu đã nhốt học sinh vào tủ trong khoảng 50s để dọa trẻ khỏi quấy khóc. Theo hiệu trưởng, cô Thu là sinh viên mới ra trường, do vậy kinh nghiệm và kỹ năng xử lý rất non, lại đang trong thời gian thử việc. Còn cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm là người đã có 5 - 6 năm kinh nghiệm trong nghề. "Cô giáo chủ nhiệm rất tốt, rất có tâm với nghề nhưng do đợt này cô giáo đó đang mang bầu nên có thể thay đổi cảm xúc, từ đó không thể bao quát tốt đến lớp", hiệu trưởng cho biết.

Trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với cả cô Thu và cô Hằng.

Tại buổi làm việc với phụ huynh, giáo viên ở trường Maple Bear chiều 19/8, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận định: "Đây là cách giáo dục không phù hợp. Bản thân tôi cũng rất hiểu những băn khoăn của phụ huynh. Hành vi của cô giáo này là không chấp nhận được".

Cơ sở Maple Bear tại số 24 Quảng Bá có 50 học sinh, 4 lớp. Mức học phí dao động từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng.

Thúy Quỳnh