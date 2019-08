Hệ thống báo động trẻ em bị bỏ quên trên xe bus ở nước ngoài

Nhiều tuyến xe bus đưa đón học sinh tại Mỹ, Canada đang áp dụng công nghệ kiểm tra trẻ em mang tên "Child Check-Mate" (CCM). Đây là hệ thống báo động điện tử hoạt động như một lời nhắc cho các tài xế, nhằm đảm bảo tất cả trẻ em đã lên xe/xuống xe an toàn sau mỗi chuyến.

Hệ thống này được sản xuất bởi USSC Group, một công ty có trụ sở tại Ontario, Canada năm 1992. Trong 26 năm hoạt động, CCM đã được áp dụng tại hơn 500 học khu (school district - một hội đồng quản lý các cấp học tại một khu vực nhất định) trên toàn thế giới, lắp đặt trong hơn 400.000 chiếc xe thương mại.

Hệ thống báo động an toàn cho trẻ em trên các tuyến xe bus.

Joseph Mirabile, Chủ tịch và Giám đốc điều hành USSC Group cho biết, hệ thống CCM đã được trường học tại nhiều quốc gia mua lại nhằm tăng cường các giải pháp an toàn cho việc đưa đón trẻ em hàng ngày. Gord Borth, nhà sáng lập CCM nói: "Hàng năm có hơn 20 triệu học sinh đi xe bus và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo không có đứa trẻ nào bị bỏ lại trên xe. CCM tự hào đã đóng góp cho việc cứu sống hàng trăm trẻ em trên khắp thế giới".

Hệ thống báo động được đặt ở vị trí cuối xe, đòi hỏi người lái xe phải tận tay nhấn nút tắt thiết bị ở bến đỗ cuối cùng. Nếu tài xế quên hoặc cố tình rời đi mà không tắt hệ thống, còi sẽ tiếp tục kêu trong nửa giờ hoặc cho đến khi có người đến kiểm tra an toàn. Thiết bị báo động này còn được tích hợp GPS/camera với bên thứ ba nhằm theo dõi tất cả hoạt động bất thường bên trong. Ngoài ra, hệ thống này sẽ liên tục quét trong nhiều giờ sau khi xe bus ngưng chạy để kiểm tra các tiếng động trong xe.

Lời cảnh báo "kiểm tra trẻ em ngủ quên" được dán trên mọi cánh cửa xe bus...

...cũng như các bãi đậu xe tại Mỹ.

Bên cạnh CCM, nhiều quốc gia cũng áp dụng các hệ thống, thiết bị và quy định khác nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các hành khách nhí. Tại Mỹ, xe bus đưa đón học sinh được sơn màu vàng với mục đích phân biệt với các loại xe khác, là phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông. Loại xe này cũng trang bị cửa thoát hiểm bên hông và trên trần xe. Xe cũng có hệ thống tự động ngăn trường hợp cửa thoát hiểm bị khóa hay chưa đóng chặt.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng ban hành các tiêu chuẩn về thiết kế xe bus đưa đón học sinh.Theo đó, ghế ngồi được bọc đệm dày, có vai trò như một tấm chắn bảo vệ trẻ em khi xe dừng hoặc thắng gấp.

Thiết bị kiểm tra an ninh bắt buộc tại các xe bus trường học ở California.

Tại California, từ năm học 2018-2019, chính quyền bang đã yêu cầu mọi xe bus trường học đều phải lắp đặt thiết bị an ninh kiểm tra học sinh mang tên "Zonar Z-Pass". Khi áp dụng hình thức này, mỗi trẻ em phải quẹt thẻ cá nhân mỗi lần lên xuống, giúp ngăn chặn tình trạng bỏ sót học sinh trên xe. Trước đó vào năm 2015, vụ việc một học sinh 19 tuổi tên Paul Lee tử vong do bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng nóng ở bang California đã thúc đẩy chính quyền ban hành nhiều cải cách, đạo luật mới về an toàn giao thông trẻ em.

Một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc đưa đón học sinh. Theo Korea Herald, từ tháng 10/2018, chính quyền Seoul đẩy mạnh các giải pháp an toàn trường học sau vụ việc một bé gái 4 tuổi tử vong do bị bỏ quên suốt 8 giờ trên xe đưa đón trẻ mẫu giáo ở Dongducheon, phía Bắc thành phố.

Xe bus đưa đón học sinh tại Hàn Quốc.

Minh họa cách thức hoạt động của các thiết bị kiểm tra trẻ em ngủ quên áp dụng ở Seoul.

Quy định mới bắt buộc mỗi chuyến xe gắn 3 thiết bị báo động ở hàng ghế cuối, phía trước và bên ngoài xe. Các tài xế sau khi trả học sinh phải tự nhấn nút ở cuối xe để xác nhận. Nếu tài xế không làm điều này thì chuông báo động sẽ vang lên. Những ai không chấp hành quy định an toàn trên sẽ bị phạt 200.000 won (khoảng 3,8 triệu đồng).

Thành phố Seoul cũng tổ chức một khóa huấn luyện an toàn để ngăn ngừa tai nạn xe bus, sơ cứu và hồi sức cấp cứu cho các tài xế, nhân viên trường học. Tổng cộng, chính quyền địa phương đã phê duyệt ngân sách 4,9 tỷ won cho dự án này.

Minie