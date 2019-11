HLV Park Hang-seo lo ngại cho Công Phượng

HLV Park Hang-seo và cầu thủ Đỗ Hùng Dũng có mặt tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam lúc 11h30 hôm nay 9/10 để chia sẻ về trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park nói về thể trạng của hai cầu thủ vừa trở về từ châu Âu gồm Công Phượng và Văn Hậu. "Công Phượng sáng 7/10 đã có mặt, còn Văn Hậu đến ngày hôm qua 8/10 mới về đến Việt Nam. Chúng tôi đều theo dõi tình hình của các cầu thủ. Họ không gặp vấn đề chấn thương. Riêng Công Phượng, tôi có chút lo ngại. Ở Bỉ, cậu ấy không được thi đấu thường xuyên nên tôi có chút lo lắng về cảm giác bóng, đồng thời phải học thích ứng về múi giờ", ông nói.

Còn Đoàn Văn Hậu, ông Park chia sẻ anh có chút mệt mỏi song không gặp vấn đề nào đặc biệt về sức khỏe. "Văn Hậu không có chấn thương. Sáng nay đội đã làm công tác kiểm tra. Hậu có chuyến bay dài nên có chút mệt mỏi, song nhờ nghỉ ngơi đầy đủ nên cậu ấy đang có thể lực tốt. Chiều nay, đội sẽ tiếp tục có buổi tập đánh giá, chốt đội hình thi đấu cho ngày mai", ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo thông tin tại cuộc họp báo trước trận đấu ngày mai, 10/10. Ảnh: Lâm Thỏa.

Nhận xét về Malaysia, HLV Park cho biết đối thủ mạnh hơn so với lần đối đầu gần nhất. "ĐT Malaysia có những sự khác biệt gần đây. Họ có thêm vài cầu thủ nhập tịch và mạnh hơn. Khi phân tích trận đấu, lối chơi của họ cũng ổn định, an toàn hơn. Tôi rất lưu ý đến cầu thủ số 20 Syafid. Đây là tiền vệ có khả năng di chuyển rộng, rất đa năng. Bên cánh phải họ còn có tiền đạo cao to Sumareh. Hiệu suất ghi bàn của Malaysia ở cánh này khá cao".

HLV Park Hang-seo nói không quan tâm đến thành tích đối đầu trước đây bởi đó là quá khứ. Tuy nhiên, ông mong muốn một chiến thắng cho Việt Nam trong trận ngày mai.

Để chuẩn bị cho trận đối đầu trên sân nhà lần này, HLV Park Hang-seo đã tập trung các cầu thủ từ 22/9, với danh sách triệu tập ban đầu là 32 người. Hôm 4/10, ông đã chọn lọc và giữ lại 25 cầu thủ. Thầy Park cần phải loại tiếp thêm 2 cầu thủ nữa trong danh sách chính thức song ông từ chối thông tin cụ thể trong cuộc họp báo.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá ĐT Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với thời AFF Cup khi tiến bộ cả về thể lực lẫn kỹ thuật. Ông cho biết "Những chú hổ Malaysia" sẽ có trận đấu khó khăn song vẫn tự tin về một chiến thắng.

Tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giai đoạn hai, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ mới thi đấu một trận. ĐT Việt Nam ra quân hòa 0 - 0 trên sân Thái Lan. Trong khi đó Malaysia có ba điểm, nhờ chiến thắng 3-2 khi tới làm khách của Indonesia và thua 1-2 trong cuộc tiếp đón UAE.

Trận Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, lúc 20h ngày 10/10.

Đồng Anh