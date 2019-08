Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế áo dài cho vợ chồng Park Hang-seo

Cách đây vài giờ, hoa hậu Ngọc Hân "khoe" trên trang cá nhân hình ảnh HLV Park Hang-seo và phu nhân vui vẻ nhận hai bộ áo dài do cô thiết kế. Đây là món quà do một người bạn đặt Ngọc Hân may để làm quà tặng cho vị khách đặc biệt. Cảm kích trước những gì vị chiến lược gia người Hàn làm cho bóng đá Việt Nam, đích thân hoa hậu đã lên ý tưởng, bản vẽ và gửi tới vợ chồng ông Park bộ áo dài.

HLV Park và vợ vui vẻ khi được nhận bộ trang phục từ hoa hậu Ngọc Hân.

Cận cảnh bộ trang phục của vợ chồng ông Park.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết hai bộ áo dài được lấy cảm hứng từ những họa tiết ở Cảnh Phúc cung (cung điện Gyeongbokgung, Seoul). Nó mang bản sắc và sự giao thoa văn hóa Việt - Hàn. Với chất liệu lụa cao cấp, đặc trưng của Việt Nam, Ngọc Hân khéo léo cách điệu phần cổ áo để phù hợp với phu nhân HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, màu sắc sặc sỡ khiến bộ áo dài Việt Nam có sự tương đồng với trang phục dân tộc Hàn Quốc - Hanbok.

Bộ áo dài do Ngọc Hân thiết kế nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Đa phần đều cho rằng "những nét đặc trưng của xứ sở Kim Chi được thể hiện trên chiếc áo dài quốc phục của Việt Nam".

Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những "fan cứng" của đội tuyển Việt Nam. Trong kỳ Asian Cup 2019, người đẹp trực tiếp bay sang UAE tiếp lửa cho đội nhà. Cũng trong chuyến đi đó, Ngọc Hân diện một chiếc áo dài do mình thiết kế. Đặc biệt, chiếc áo in tên tất cả tuyển thủ Việt Nam và mang màu đỏ đặc trưng. Ngọc Hân dành sự ngưỡng mộ cho thủ thành Văn Lâm.

Hoa hậu Ngọc Hân tới UAE cổ vũ Việt Nam ở Asian Cup 2019.

Quỳnh Anh