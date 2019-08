Kẻ xả súng tại lễ hội ẩm thực Mỹ mới 19 tuổi

Các nhà chức trách hôm 30/7 công bố danh tính nghi phạm đã xả súng tại Lễ hội ẩm thực Gilroy Garlic là Santino William Legan (19 tuổi). Cảnh sát trưởng thành phố Gilroy - ông Scot Smithee cho biết, Legan đã nổ súng vào đám đông tham dự lễ hội ngoài trời vào khoảng 17h40 hôm chủ nhật 28/7 (giờ địa phương). Tên này đã bị 3 cảnh sát bắn chết trong vòng một phút sau đó tại hiện trường.

"Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều", ông Smithee cảm ơn các sĩ quan đang làm nhiệm vụ đã phản ứng kịp thời.

Nghi phạm Santino William Legan.

Ông Smithee cho biết, nghi phạm đã dùng khẩu súng trường AK-47 và bắn ngẫu nhiên vào đám đông. Đây là khẩu súng Legan tự trang bị, được mua hợp pháp tại bang Nevada vào hôm 9/7.

Cảnh sát cho biết, Legan là dân gốc tại Gilroy nhưng chuyển đến sống cùng gia đình tại Nevada. Cục điều tra liên bang FBI đã lục soát căn hộ tại Walker Lake, hạt Mineral, bang Nevada - nơi Legan ở trong vài ngày trước khi có hành động xả súng.

Ông Scot Smithee - cảnh sát trưởng thành phố Gilroy phát biểu trong buổi họp báo về vụ xả súng tại lễ hội ẩm thực Gilroy Garlic tại Gilroy, California ngày 29/7. Ảnh: Reuters.

Nhân chứng khác cho rằng nhiều khả năng còn có một nghi phạm thứ hai, hiện chưa được xác định hoặc tìm thấy. Cảnh sát trưởng Smithee xác nhận: "Chúng tôi tập hợp lời khai của nhiều người khác nhau song có sự sai lệch giữa các thông tin nên tại thời điểm này chưa thể khẳng định có nghi phạm nào khác liên quan hay không".

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã cắt hàng rào ở gần một con rạch để chui vào nơi tổ chức sự kiện. Theo ông Smithee, không có máy quay an ninh nào tại lễ hội này.

Santino William Legan được mô tả là sinh viên bình thường, không quá nổi bật. Josh Carman - một bạn học của Legan - cho biết: "Tôi biết Legan nhưng không thân thiết lắm với cậu ta. Cậu ta không phải kiểu người nổi bật ở trường vì điều gì quá bất thường cả". Còn Tanner Eastus - một bạn học khác, người có mặt tại lễ hội ẩm thực khi xảy ra vụ xả súng - nói: "Legan là một chàng trai bình thường. Tôi thậm chí không tin cậu ta làm điều đó, hơn nữa lại ở Gilroy".

Một giáo viên tại trường trung học ở Gilroy cho biết Legan từng xung đột với bạn cùng lớp và giáo viên trong trường. "Legan là đứa trẻ có vấn đề. Cậu ấy có nhiều hành động thách thức giáo viên và từng ẩu đả với bạn bè. Cậu ấy làm mọi thứ theo cách riêng, rất khó quản lý", người này nói.

Một tài khoản Instagram được lập 4 ngày trước với tên của nghi phạm xả súng đã đăng 2 bài trước vụ tấn công. Một bức ảnh chụp mọi người đang vui đùa tại khu vực lễ hội Garlic. Bài đăng thứ hai là bức hình gấu Smokey và dòng caption nhắc đến cuốn sách Might is Right của Ragar Redbeard xuất bản hồi những năm 1800 với nội dung ca ngợi người da trắng.

Cảnh sát thành phố Gilroy, phía bắc bang California, Mỹ nhận được thông báo về vụ xả súng tại Lễ hội ẩm thực Gilroy Garlic vào 17h40 ngày 28/7 (7h30 ngày 29/7 giờ Hà Nội). 3 người chết, gồm một bé trai 6 tuổi, một bé gái 13 tuổi và một thanh niên độ tuổi 20. Ngoài ra, ít nhất 12 người khác, trong độ tuổi 12 - 69 bị thương. Đến 30/7, cảnh sát cho hay động cơ nổ súng vẫn chưa được xác minh. "Có vẻ đây là hành động ngẫu hứng. Chúng tôi đang điều tra để xác định động cơ thực sự phía sau", ông Smithee nói.

Kẻ xả súng tại lễ hội ẩm thực Mỹ mới 19 tuổi Hiện trường vụ xả súng tại lễ hội ẩm thực Gilroy Garlic. Video: USA Today.

Huyền Anh (Theo CNN)