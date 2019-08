Mike Tyson từng đựng nước tiểu trong 'của quý giả' để né doping

Xuất hiện trong chương trình Now or Never của ESPN, "tay đấm sắt" Mike Tyson thú nhận từng dùng chiêu trò để gian lận bài kiểm tra doping. Câu chuyện được gợi mở sau khi nhà báo, người dẫn chương trình Herculez Gómez nhắc tới trường hợp của cầu thủ bóng rổ DJ Cooper - người bị cấm thi đấu hai năm vì sử dụng nước tiểu của bạn gái trong cuộc kiểm tra doping và cho ra kết quả có bầu.

"Vâng, tôi biết điều đó. Tôi từng xin nước tiểu của vợ nhưng cô ấy nói rằng họ có thể phát hiện đó là nước tiểu của phụ nữ đang mang thai. Thế là tôi lấy nước tiểu của con trai để vượt qua cuộc kiểm tra doping khi tham gia một trận đấu", Mike Tyson nói.

Tay đấm quyền Anh huyền thoại Mike Tyson (phải) thời còn thi đấu.

5 năm trước, tay đấm từng thổ lộ trong hồi ký Sự thật không thể chối cãi rằng từng sử dụng "dương vật giả" chứa nước tiểu của người khác để qua mặt các nhân viên kiểm tra chất cấm. Anh thừa nhận mình bị phụ thuộc nhiều vào rượu và cần sa thời còn thi đấu. Thế nhưng, anh thường thoát án phạt doping vì "lách luật".

"Để vượt qua bài kiểm tra, tôi thậm chí dùng của quý giả, chờ nhân viên quay đi không để ý thì đánh tráo", anh xác nhận.

Mike Tyson đã giải nghệ.

Tay đấm người Mỹ thượng đài từ năm 1985 đến 2005 và trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất thế giới ở tuổi 20. Trong sự nghiệp lẫy lừng, Tyson thượng đài 58 trận, giành 50 chiến thắng trong đó có 44 chiến thắng knock-out đối thủ. Anh vướng nhiều bê bối doping, rượu, ma túy. Sau khi giải nghệ, Mike Tyson nhận lời tham gia show truyền hình và phim ảnh. Hiện anh sống với người vợ thứ ba tên Lakiha "Kiki" Spicer. Cựu võ sĩ 53 tuổi có 7 đứa con với ba phụ nữ.

Đồng Anh (Theo El Comercio)