Một thí sinh ở Hà Giang không được dự thi vì... ngủ quên

Sáng 25/6, hơn 880.000 thí sinh cả nước bắt đầu thi môn Ngữ văn của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trước giờ làm bài một tiếng, thí sinh được giám thị gọi vào phòng thi. Các em phải mang theo thẻ dự thi, chứng minh nhân dân để giám thị đối chiếu.

Thí sinh phải đứng ngoài tại điểm thi THPT chuyên Hà Giang do đến muộn. Ảnh: Hữu Dánh.

Là một trong ba địa phương xảy ra gian lận điểm thi năm 2018, công tác tổ chức thi THPT Quốc gia ở Hà Giang được dư luận quan tâm. Ngay buổi thi đầu tiên ở Hội đồng thi THPT chuyên Hà Giang, một nữ sinh tên P.T.S đến muộn và không được dự thi.

Thời gian mở đề thi là 7h35 nhưng đến 7h53, thí sinh P.T.S mới đến điểm thi. Sau khi trình giấy tờ qua bảo vệ và an ninh, thí sinh bị từ chối.

Đại diện Hội đồng thi đã đến tận nơi hỏi han lý do đến muộn, thí sinh ấp úng không nói gì. Do đã quá 15 phút nên P.T.S không được vào thi. P.T.S đã rất lo lắng, bất an khi đứng ngoài cổng. Nữ sinh này đến thi muộn do ngủ quên.

Các thí sinh sẽ trải qua 5 bài thi, trong đó có ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và hai bài tự chọn là tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Huyền Anh