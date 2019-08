Nạn nhân kể lại giây phút bị xe tải hất văng khi đứng chờ sang đường

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giang Chinh

Chiều 23/7, anh Lường Văn May - nạn nhân vụ xe tải mất lái đè vào 7 người đang chờ sang đường trên quốc lộ 5 - được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị

Theo bác sĩ, anh May bị trật hở khớp bàn tay, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng, nguy cơ ảnh hưởng cột sống. Vợ anh May là chị Hoàng Thị Em (34 tuổi) tử vong tại chỗ khi xảy ra tai nạn, đã được người nhà đưa về quê an táng.

Anh Lường Văn May tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Gia Chính

Anh Lường Văn May và người nhà cho hay, hai vợ chồng từ Mai Sơn (tỉnh Sơn La) xuống Hải Dương làm công nhân cách đây một ngày. Sau buổi đầu thử việc tại công ty giày da, sáng 23/7 anh May đi xe máy chở vợ đến nhà máy làm việc.

"Lúc đó tôi cùng vợ và khoảng gần chục người đi trên 4 xe máy khác đứng ở điểm giao giữa đường để chờ sang đường. Chúng tôi nhìn thấy một vụ tai nạn ở phía trên, gần nơi mình đứng nhưng không có ý định ở lại xem vì sợ muộn làm", anh May kể và cho hay anh không biết tai nạn xảy ra như thế nào, "chỉ thoáng thấy xe lao tới, bản thân ngất đi và tỉnh dậy thì đã nằm trong viện".

Có hai người thân chết trong vụ tai nạn, ông Đào Công Thức (56 tuổi, xóm 3, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, sáng sớm nay dân làng nhận được tin báo về việc ông Đào Quang Huấn (61 tuổi, anh họ của ông Thức) đi tập thể dục bị tai nạn giao thông ven quốc lộ 5. Ông Thức vội chạy ra thì thấy anh họ mình đã tử vong.

Ông Đào Quang Tuấn (anh trai ông Thức) nghe tin dữ đã đi sang nhà ông Huấn để cùng họ hàng lo việc hậu sự. Lúc 6h, ông Tuấn quay về nhà và đang cùng gần chục người khác đứng chờ sang đường thì bất ngờ xe tải lao tới, gây tai nạn.

"Lúc này, nhiều người dân tập trung ở bên kia đường để xem công an khám nghiệm hiện trường, còn nhóm khác đứng chờ sang đường. Chiếc xe tải đang chạy thì đánh lái tránh xe máy và xe bán tải ở hiện trường tai nạn, sau đó bất ngờ tông thẳng vào dải phân cách cứng rồi gây tai nạn", ông Thức nói.

Cũng theo ông Thức, trong vụ xe tải gây tai nạn, anh Bùi Quang Hùng (34 tuổi, cháu ông Thức) "ngồi sau xe bạn chờ qua đường cũng bị hất văng nhưng may mắn thoát chết".

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Thái Điệp - Trưởng Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy tài xế xe tải âm tính với chất gây nghiện. Tài xế khai tai nạn xảy ra "do xe mất phanh".

Chiều 23/7, nhiều người dân địa phương vẫn đứng chờ sang đường ở ngay vị trí vừa xảy ra tại nạn sáng nay. Ảnh: Giang Chinh

Quốc lộ 5 có 3 làn xe hỗn hợp, vị trí xảy ra tai nạn là khu đông dân cư, thường có nhiều người dân qua đường ở các điểm giao cắt, lối mở.

Thị sát hiện trường trong sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đề nghị Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ kiểm tra tình trạng mặt đường, biển báo khu vực xảy ra tai nạn vì quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành đầu năm nay từng xảy ra vụ tai nạn 8 người chết.

Khoảng 4h10 ngày 23/7, tại Km 63+300 quốc lộ 5, lối đi sang thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe 16 chỗ đã tông chết một người đi bộ sang đường. Gần hai giờ sau, nhiều người cũng đứng gần vị trí trên để chờ sang đường. Lúc này, xe tải chở nước đóng chai chạy hướng Hà Nội- Hải Phòng bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, lật nghiêng, đè vào 7 người đang tập trung ở đây khiến 5 người chết, 2 người bị thương nặng.

Theo VnExpress