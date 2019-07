Nạn nhân vụ phóng hỏa xưởng hoạt hình Nhật thành 'đuốc sống' vì cấu trúc tòa nhà

Vụ phóng hỏa tại xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation (KyoAni) ở phường Kushimi, Kyoto khiến 34 người chết, 35 người khác - bao gồm kẻ chủ mưu - bị thương. Vụ thảm sát được mô tả thảm khốc nhất tại Nhật Bản trong 2 thập kỷ qua. Truyền thông Nhật cho biết, 34 nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 21 nữ, ở độ tuổi từ 20 đến 50, trong đó có một giám đốc điều hành của Kyota Animation. Sáng 21/7, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một phụ nữ người Hàn, độ tuổi 30, là nhân viên của xưởng phim này, cũng đang được điều trị tại bệnh viện.

3 tầng xưởng phim hãng Kyoto Animation bị thiêu rụi.

Giám đốc điều hành của Kyoto Animation, ông Hideaki Hatta cho biết, xưởng phim 3 tầng với diện tích 690m2 đã bị phá hủy hoàn toàn vì hỏa hoạn. "Tòa nhà bao trùm bởi màu đen và tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh đó", ông này khai với cảnh sát Kyoto.

GS Shinichi Sugawara - chuyên gia kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy thuộc Đại học Khoa học Tokyo - cho rằng, xăng và cấu trúc tòa nhà làm lửa lan nhanh chóng. "Một chất dễ bay hơi như xăng khi gặp lửa sẽ bùng nổ dữ dội và lan rộng nhanh chóng. Cửa sổ tòa nhà vỡ ra do áp lực sức nóng của lửa và không khí bên ngoài bị hút vào tòa nhà khiến cường độ cháy tăng lên lập tức. Mặt khác, cấu trúc thang xoắn ốc cho phép ngọn lửa di chuyển thẳng lên các tầng trên", giáo sư Sugawara nói.

Trong số 34 người chết, 19 người được tìm thấy nằm đè lên nhau ở thang dẫn lên tầng thượng. Giáo sư Sugawara nói rằng nạn nhân có thể không đủ thời gian để trốn thoát ra ngoài vì "khói nhanh chóng tràn ngập tòa nhà với tốc độ cao". Một báo cáo khác cho biết, cửa dẫn lên sân thượng tòa nhà bị khóa.

Đồ họa: Cấu trúc tòa nhà 3 tầng hãng Kyoto Animation.

Takehiko Yamamura - Giám đốc phòng chống thiên tai Tokyo nói: "Nhiệt độ cao vào mùa hè khiến xăng càng dễ bay hơi hơn. Một tòa nhà được xây với khung kính kín gió, khi bật điều hòa, một luồng không khí đối lưu khiến khí dễ bay hơi và lan rộng trên khu vực bên trong, dẫn đến vụ nổ mạnh".

Daisaku Nii - Giáo sư trợ lý kỹ thuật an toàn phòng cháy cho biết, ngoài cấu trúc tòa nhà khiến nạn nhân thành "đuốc sống", nhiều khả năng do hãng phim chứa nhiều chất dễ cháy như giấy được sử dụng trong quy trình sản xuất. "Điều này có thể khiến ngọn lửa do xăng cháy lan rộng như phản ứng dây chuyền".

Theo Sở cứu hỏa thành phố Kyoto, các tòa nhà thông thường chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn có bình chữa cháy, thiết bị báo động khẩn cấp và tuân thủ theo đúng quy trình. Các tiêu chuẩn khác như thang thoát hiểm, các thiết bị sơ tán hay vòi phun nước chỉ bắt buộc với tòa nhà cao 11 tầng trở lên và có ít cửa sổ. Do đó, xưởng phim hoạt hình Kyoto không bắt buộc phải có các thiết bị sơ tán hay vòi phun nước nào.

Căn cứ vào Building Standards Act Japan (Tiêu chuẩn xây dựng Nhật Bản), xưởng phim hoạt hình KyoAni cũng không cần phải tuân thủ yêu cầu có cửa thoát hiểm. Tuy nhiên, ông Hideaki Hatta chia sẻ rất hối vận vì đã không làm lối thoát hiểm phòng khi có hỏa hoạn.

"Chẳng ai có thể ngờ được hỏa hoạn bùng phát vì xăng cháy ở trong tòa nhà. Ngọn lửa có quy mô lớn khiến những người bên trong cũng khó có thể dập tắt ngay từ đầu, và có lẽ chính họ cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra", một quan chức Sở cứu hỏa nói.

10h30 ngày 18/7 (giờ địa phương), vụ cháy dữ dội xảy ra tại xưởng phim số 1 của công ty sản xuất phim hoạt hình Kyoto Animation ở phía Tây Tokyo, Nhật Bản. Vụ hỏa hoạn gây chấn động nước Nhật. Giới chức cho biết, đây là vụ thảm sát lớn nhất ở Nhật Bản trong suốt 20 năm qua, kể từ vụ phóng hỏa hồi 2001 ở thủ đô Tokyo khiến 44 người thiệt mạng.

Huyền Anh (Theo Mainichi)