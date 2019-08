Nghi phạm phóng hỏa xưởng phim Nhật vẫn ở tình trạng nghiêm trọng

Các nhà chức trách hôm 27/7 cho biết, nghi phạm thực hiện vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation - nhập viện vì bỏng nặng - vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng. Nguồn tin cho biết, ngoài huyết áp đang dần ổn định, Shinji Aoba không thể giao tiếp bằng lời nói. "Việc bị bỏng nặng làm tăng nguy cơ biến chứng nhiễm trùng", phát ngôn viên cảnh sát Kyoto xác nhận.

Nghi phạm Shinji Aoba.

Hôm 26/7, cảnh sát Nhật đã thực hiện lệnh khám nhà Aoba ở Saitama, gần Tokyo. Cảnh quay từ đài NHK cho thấy, 10 sĩ quan cảnh sát đeo găng tay trắng, mang camera, thùng nhựa, bạt nilon xanh và nhiều vật dụng khác đột kích tại căn hộ của Aoba. Khi về, họ mang theo một số hộp các-tông và loa. Aoba được mô tả ưa thích nghe nhạc lớn, thường xuyên bị hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn.

Cảnh sát Nhật khám xét căn hộ của Aoba. Ảnh: Kyodo.

Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ Aoba nhưng cần chờ đợi anh ta bình phục trước khi thẩm vấn về việc phóng hỏa. Nghi phạm 41 tuổi cáo buộc công ty KyoAni ăn cắp ý tưởng tiểu thuyết của mình. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa công ty và Aoba. Cảnh sát nghi ngờ tên này có thù hằn vô căn cứ với hãng phim và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Kyoto Animation là công ty nổi tiếng trong giới hâm mộ anime. Nơi đây đã sản xuất nhiều bộ anime truyền hình nổi tiếng như K-ON hay The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ngày 18/7, Aoba mang bình xăng tới xưởng phim và phóng hỏa khiến 34 người chết và 35 người khác bị thương.

Theo các nhà chức trách, Shinji Aoba nhiều lần xuất hiện tại thành phố Uji nhằm do thám tình hình. Camera an ninh ghi được cảnh Aoba đẩy xe chở xăng tại con phố gần trụ sở xưởng phim hoạt hình Kyoto chỉ một ngày trước hỏa hoạn. Một camera an ninh khác cho thấy Shinji Aoba mặc áo phông đỏ, quần denim đi bộ gần trụ sở hai ngày trước vụ cháy.

Xuất hiện video cận cảnh nghi phạm dò thám gần xưởng phim Nhật Nghi phạm Shinji Aoba được cho xuất hiện gần xưởng phim hoạt hình. Video: NHK.

Huyền Anh