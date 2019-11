Nghi phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Nhật muốn bị tử hình

Shinji Aoba (41 tuổi) - nghi phạm thực hiện vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation - nhập viện vì bỏng nặng. Các nhà điều tra cho biết, họ đã có lệnh bắt giữ Shinji Aoba, nhưng đang đợi anh ta dần hồi phục để có thể đủ điều kiện giao tiếp trong cuộc thẩm vấn về vụ cháy tại xưởng phim hoạt hình Kyoto.

Nghi phạm Shinji Aoba xuất hiện gần hiện trường phóng hỏa.

Các nguồn tin nói rằng, Aoba thừa nhận các cáo buộc phóng hỏa xưởng phim và lặp lại những gì anh ta đã hét lên khi rời khỏi hiện trường vụ tấn công. "Họ đã ăn cắp ý tưởng tiểu thuyết của tôi", Aoba nói.

Nghi phạm nói với các nhân viên bệnh viện rằng anh ta hy vọng sẽ bị kết án tử hình. Cảnh sát cho hay, họ sẽ bắt giữ Aoba khi anh ta hồi phục hơn.

Xưởng phim số 1 ở phường Fushimi của Kyoto Animation bị phóng hỏa vào 10h30 ngày 18/7 (giờ địa phương). Vụ hỏa hoạn gây chấn động nước Nhật, khiến 36 người thiệt mạng, 33 người bị thương. Giới chức cho biết, đây là vụ thảm sát lớn nhất ở Nhật Bản trong suốt 20 năm qua, kể từ vụ phóng hỏa hồi 2001 ở thủ đô Tokyo khiến 44 người thiệt mạng.

Video: Mainichi.

Nghi phạm Shinji Aoba mang hai can xăng đến rưới xung quanh xưởng phim rồi châm lửa đốt. Theo các nhà chức trách, Shinji Aoba nhiều lần xuất hiện tại thành phố Uji nhằm do thám tình hình. Camera an ninh ghi được cảnh Aoba đẩy xe chở xăng tại con phố gần trụ sở xưởng phim hoạt hình Kyoto chỉ một ngày trước hỏa hoạn. Một camera an ninh khác cho thấy Shinji Aoba mặc áo phông đỏ, quần denim đi bộ gần trụ sở hai ngày trước vụ cháy. Cảnh sát Nhật cũng thực hiện lệnh khám nhà Aoba ở Saitama, gần Tokyo. Họ thu giữ một số hộp các-tông và loa. Aoba được mô tả thích nghe nhạc lớn, thường xuyên bị hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn.

Cảnh sát cho biết, lúc bị bắt Aoba đã la lớn "họ đánh cắp cuốn tiểu thuyết của tôi. Đó là lý do tôi châm lửa". Đến 31/7, luật sư cho biết một tác phẩm được đề tên Shinji Aoba được gửi đến cuộc thi do hãng phim tổ chức nhưng không được sử dụng vì không vượt qua vòng sơ khảo. Phía hãng phim khẳng định, họ không có bất cứ mối liên hệ nào với nghi phạm và không ăn cắp ý tưởng.

Huyền Anh