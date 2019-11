Người bán hàng dọa đánh khách nước ngoài tại Hội An

Video về vụ việc do người dùng Facebook T.M.N (làm việc tại Hội An) chia sẻ tối 22/10. Theo đó, hai du khách nước ngoài thuê xe đạp đi dạo phố cổ. Hai người (một nam, một nữ) dựng xe trước shop bán đồ - gần quầy hàng vỉa hè của một phụ nữ đứng tuổi. Khi trở ra, họ tỏ vẻ lúng túng vì xe bị khóa. Người phụ nữ bán hàng ở vỉa hè đã chạy ra mở, đồng thời vung nắm đấm hướng về phía nam du khách. Khi khóa được rút ra, người này còn giật mạnh với thái độ vùng vằng khiến hai du khách giật mình, lùi lại phía sau.

Người phụ nữ dọa tát khách Tây. Video: T.M.N.

Video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt cùng những lời phê phán về thái độ ứng xử với khách nước ngoài.

Sáng 23/10, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An - xác nhận vụ việc xảy ra ở đường Lê Lợi, thuộc trung tâm phố cổ. Ông Lanh cho biết đã được người dân khu vực cung cấp thông tin về danh tính người phụ nữ bán hàng có hành vi không đúng mực với khách du lịch trên. Đơn vị đang xác minh sự việc.

"Sáng nay, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp và đưa ra giải pháp xử lý với người phụ nữ bán hàng trong video trên", ông nói. Ông Lanh cho biết thêm, những hành vi ứng xử thiếu văn minh lịch sự với du khách sẽ phải được xử lý nghiêm.

Năm 1999, UNESCO công nhận Hội An là một trong những Di sản văn hóa thế giới. Điều này đã thúc đẩy du lịch phố cổ Hội An trong những năm gần đây. Điểm thu hút của Hội An là những hiên nhà sơn vàng, được trang trí bằng những chiếc đèn lồng lụa đầy màu sắc. Nơi đây là một trong những địa điểm được yêu mến của khách du lịch trong và ngoài nước. Hôm 22/10, CNN bình chọn Hội An là một trong 30 điểm đến đẹp nhất tại Việt Nam.

