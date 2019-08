Người đón trẻ Gateway bổ sung tình tiết vụ án bé Long sau khi thuê luật sư

Ông Nguyễn Thanh Sơn - trưởng Văn phòng Luật sư Thành Sơn và Đồng sự cho iOne biết, bà Nguyễn Bích Quy - monitor phụ trách chuyến xe bus đưa đón bé Long và 12 học sinh khác ở trường Gateway hôm 6/8 - đã đề nghị văn phòng ông cử luật sư tham gia các giai đoạn tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình vào ngày 16/8. "Sau khi bà Quy liên hệ, chúng tôi đã tiến hành cho bà lấy lời khai và trình bày lại toàn bộ sự việc", luật sư Sơn nói.

Bà Nguyễn Bích Quy. Ảnh: Phạm Dự.

Nội dung trình bày của bà Quy với luật sư lần này có một số điểm mới và khác. Bà khẳng định "tôi không bỏ quên cháu Long trên xe". Nhân viên monitor nhiều lần nhắc lại điều này trong đơn trình bày dài hơn 4 trang A4. Để bảo vệ quan điểm, bà khẳng định "đã bước lên xe nhìn xem có cháu nào để quên đồ đạc gì không" và nhắc lại hai lần sau đó rằng mình đã "quay lên nhìn" và "nhìn lại trên xe". Ngoài ra, bà nhận định, Long là học sinh lớp một, không phải là trẻ sơ sinh bất động nên không thể có việc bà không nhìn được cháu còn sót trên xe. Từ đó, bà Quy kết luận mình đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm trong việc đưa đón các cháu học sinh. Bà cũng khẳng định đã ký vào biên bản bàn giao cho nhà trường đầy đủ 13 học sinh vào sáng 6/8. Giữa bà và nhà trường không có hợp đồng lao động, bà làm việc này vì được nhà xe thuê đi cùng tài xế để đưa đón các cháu.

Trước đó, trả lời iOne hôm 10/8, 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, bà Quy nói "lỗi của tôi là khi các cháu xuống tôi không nhìn rõ. Tôi chỉ nhìn vào xe thì không thấy ai tôi đã đóng cửa". Lúc đó, bà không chắc mình có bỏ quên bé Long hay không đồng thời nhận trách nhiệm về sai sót của mình. Nữ nhân viên cũng nhận định, với sai sót đó, bà có thể phải ngồi tù.

Mô phỏng vị trí của bé Long, bà Quy và ông Phiến trên chuyến xe bus sáng 6/8 (dựa trên lời kể của bà Quy). Đồ họa: Việt Chung - Huyền Vũ.

Người đón trẻ bổ sung tình tiết mới liên quan đến tình trạng rèm xe. Bà cho biết, vào buổi chiều, khi ra xe để đón học sinh đi về, bà thấy toàn bộ rèm xe bị kéo vào, khác với buổi sáng, các rèm xe đều mở ra. Với chi tiết này, bà suy luận "nếu như rèm xe đóng hết so với buổi sáng thì tôi hoặc là anh tài xế phải đóng rèm, không thể nào không thấy cháu Long ở trên xe được".

Ngoài hai nội dung này, bà Quy tiếp tục nhắc lại những điểm thắc mắc bà từng nêu ra trước đây như: vì sao trang phục của bé Long thay đổi từ áo đỏ sang áo trắng; tại sao tài xế không nhìn thấy cháu bé trên xe và một quả bóng bay không có vào buổi sáng - lúc đón học sinh - lại xuất hiện trên xe vào buổi chiều...

Bà Quy đã cùng luật sư đến cơ quan điều tra vào chiều 20/8 để nộp bản tường trình mới. Khi được hỏi vì sao có sự thay đổi, bổ sung nội dung sự việc, bà giải thích "do trước đó tinh thần mệt mỏi, hoảng loạn, nhiều chi tiết chưa nhớ ra'.

(Đồ họa dựa trên lời kể của bà Quy). Đồ họa: Việt Chung - Huyền Vũ.

Đại diện Công an Quận Cầu Giấy cho biết, buổi làm việc với bà Quy đã kết thúc trong hôm qua và hiện chưa có lịch tiếp theo. Vị này từ chối cung cấp thông tin về lời khai của bà Quy vì "vụ án đang trong quá trình điều tra". "Những thông tin bà Quy chia sẻ ngoài cơ quan công an là quyền cá nhân, còn các buổi làm việc tại cơ quan công an theo đúng quy định pháp luật", đại diện Công an Quận Cầu Giấy nói. Cùng ngày, lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy cho biết đã cử kiểm sát viên giám sát theo đúng quy định. "Lời khai của những người liên quan hiện không thể công bố bởi thuộc bí mật điều tra", vị lãnh đạo nói.

Văn phòng Luật sư Thành Sơn và Đồng sự cho biết sẽ trợ giúp bà Quy về mặt pháp lý. Theo luật, khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam, luật sư mới tham gia quá trình bào chữa, tố tụng. Cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

Người đón trẻ Gateway bổ sung tình tiết vụ án bé Long sau khi thuê luật sư Đường đi của chiếc xe bus chở bé Long sáng 6/8 (mô phỏng theo hình ảnh tư liệu và lời khai của nhân chứng, chưa có kết luận điều tra). Video: Thanh Huyền - Huyền Vũ.

Ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) lái xe Ford Transit 16 chỗ, mang biển số 29B 06956 từ bãi đỗ của ký túc xá Học viện Báo chí & Tuyên truyền (số 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) đến đón bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) để cùng đưa học sinh đến trường Tiểu học Gateway. Xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu Long ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy).

Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày, cháu Long được phát hiện trong tình trạng tím tái, thân thể đã cứng trên xe bus. Long ban đầu được xác định đã bị bỏ quên trên xe suốt 9 tiếng đồng hồ, dẫn đến tử vong. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được công an điều tra.

Sáng 7/8, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

Thúy Quỳnh - Huyền Vũ - Phạm Dự