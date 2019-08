Back to Ione

Những ngày cuối đời trong tù của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Epstein ăn suất cơm ngay trên sàn đá, liên tục yêu cầu thêm giấy vệ sinh và sống 'như một con lợn trong chuồng', theo Daily Beast .

Epstein bị cáo buộc trong giai đoạn 2002 - 2005 đã dụ dỗ các bé gái tuổi từ 13 đến 17 tới thăm biệt thự riêng tại Manhattan, New York và Palm Beach, Florida để massage khỏa thân, quan hệ tình dục. Ông còn cho các nạn nhân vài trăm USD mỗi người nếu chiêu dụ thêm các cô gái cùng độ tuổi vào đường dây.

Tỷ phú Jeffrey Epstein, 66 tuổi, lớn lên ở đảo Coney thuộc Brooklyn, từng làm giáo viên trường tư ở Manhattan, Mỹ trước khi trở thành nhà tài chính ở phố Wall. Epstein bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại sân bay Teterboro ở New Jersey hôm 6/7 và bị truy tố với hai tội danh: tổ chức đường dây mại dâm và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Epstein bị giam giữ tại nhà tù liên bang kể từ sau phiên điều trần hôm 15/7, do không được tại ngoại. Tuy nhiên, trong lúc bị giam chờ xét xử, Epstein đã tự tử trong nhà tù ở khu Manhattan tối 9/8 và được phát hiện vào sáng 10/8. Cái chết của Epstein dấy lên nhiều nghi vấn bởi Trung tâm cải huấn Metropolitan (MCC) ở New York từ lâu được đánh giá là nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất để giam giữ những tù nhân thuộc diện theo dõi đặc biệt.

Trung tâm cải huấn cao 12 tầng, được xây dựng vào năm 1975, từng là nơi giam giữ các tội phạm khét tiếng như trùm ma túy Mexico "El Chapo" Guzman hay thủ lĩnh mafia John Gotti. Theo Cục nhà tù Liên bang, MCC có sức chứa 474 tù nhân, nhưng vào thời điểm Epstein chết, nơi này giam 763 tù nhân nam.