Nữ sinh bị sát hại đã được bà nội mua bảo hiểm

Nghệ An

Trưa 8/11, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, công an đã mời ông nội và bố của nạn nhân lên xã để làm rõ một số tình tiết trong lời khai của bà Hường.

Trước đó, bà Hường khai nhận động cơ giết cháu gái là do con trai từng nhiều lần hỗn láo với mình và chồng. Đỉnh điểm là trong bữa ăn, anh Nguyễn Duy Chung (bố nạn nhân) đã vì một miếng thịt mà to tiếng khiến ông nội cháu T buồn phiền và muốn tự tử. Thêm vào đó, nữ sinh T do nhiều lần cãi lại bà khiến người này đem lòng thù ghét.

Chủ tịch xã Hậu Thành cho biết, trong buổi làm việc, cả bố và ông nội nữ sinh T đều phủ nhận lời khai trên là không đúng.

"Chuyện bà Hường gắp miếng thịt cho chồng rồi bị con trai mắng nên sinh ra ấm ức dẫn đến hành vi giết cháu gái Nguyễn Thị T là hoàn toàn không có. Điều này đã được chính ông nội của nạn nhân bác bỏ", ông Luyến thông tin.

Nhiều nguồn tin cho rằng bà Hường giết cháu vì số tiền bảo hiểm. Ông Luyến cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, bà Hường có mua cho cháu gái hai gói bảo hiểm. Theo gia đình, số tiền trên là tiền của vợ chồng anh Chung đi làm xa gửi về. "Một gói bảo hiểm được mua ở xã, cán bộ xã đã cung cấp cho công an điều tra. Gói bảo hiểm còn lại phải đến hôm xảy ra vụ việc, công an huyện mới đến nhà phá tủ đề tìm", Chủ tịch xã cho hay.

Chiều 3/11, nữ sinh Nguyễn Thị T (lớp 6 trường THCS xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành dự sinh nhật bạn. Khoảng 16h30 cùng ngày, em T ra về trước vì nhà xa. Tuy nhiên, đến tối muộn gia đình vẫn không thấy con về nhà nên đã đi tìm. Rạng sáng 4/11, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, xe đạp điện để trên bờ. Đến 5h30 sáng 5/11, phát hiện thi thể em T nổi lên ở đập nước.

Xem thêm:

* Bố nữ sinh thiệt mạng không tin mẹ ruột giết cháu vì mâu thuẫn

* Vụ nữ sinh chết bất thường: Bà nội nạn nhân bị triệu tập

Thúy Quỳnh