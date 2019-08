Nữ sinh đạt HC Đồng Olympic Sinh học quốc tế: 'Em không còn sợ giun, rắn'

Sinh ra trong gia đình truyền thống về ngành Y (bố mẹ và ông nội đều trong ngành) nên từ bé Hà Vũ Huyền Linh, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã mơ ước trở thành bác sĩ. "Em ước mơ làm bác sĩ vì mê mẩn áo blood trắng. Cảm giác được mặc nó rất kỳ diệu. Đó là lý do em quyết tâm phải thi vào ngành Y Đa khoa, ĐH Y Hà Nội", 10x nói.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn, chinh chiến cùng các anh chị có kinh nghiệm với Linh là vinh dự. Thay vì áp lực, cô bạn cảm thấy may mắn vì được các anh chị hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Không những vậy, do là em út nên Huyền Linh cũng được anh chị "cưng chiều" hơn.

Nữ sinh Vũ Huyền Linh.

Khi biết tin đạt HC Đồng, Huyền Linh sung sướng nói: "Em không ngờ sẽ có kết quả cao như vậy. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng và chinh phục đổi màu huy chương trong năm sau".

Cấu trúc đề thi Olympic Sinh học được chia làm hai phần: 2 bài lý thuyết (180 phút/bài); 4 bài thực hành (90 phút/ bài) về các phần: Động vật, thực vật, Hóa sinh, Sinh học phân tử, Tin sinh.

"Khác với các bài thực hành đã được luyện tập ở Việt Nam là mổ các động vật không xương sống như giun, sán..., đề thi năm nay phải mổ động vật có xương sống. Là phần mới nên em cảm thấy khá bối rối", Huyền Linh chia sẻ.

Nữ sinh đánh giá phần thi thực hành Tin sinh khá khó, bài đầu tiên em làm ổn nhưng bài thi thứ hai không được tốt.

PGS.TS Mai Sỹ Tuấn - Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn Olympic Sinh học Việt Nam nhận xét về cô học trò nhỏ: "So với các anh chị lớp 12, trình độ và học lực môn Sinh học của Huyền Linh không thua kém, thậm chí còn sắc sảo hơn. Thành tích của đội tuyển Sinh học Việt Nam năm nay so với năm ngoái không cao do đề thi khó hơn. Mặc dù là học sinh lớp 11 nhưng Huyền Linh rất thông minh. Nếu sang năm em đi thi, tôi tin rằng Linh sẽ đạt được kết quả cao hơn".

Linh bắt đầu thích môn Sinh học từ lớp 6 khi tự tìm hiểu kiến thức về môi trường xung quanh. Càng tìm hiểu Huyền Linh càng mê môn học này. Từng là một cô gái rất sợ giun, ếch, rắn... nhưng vì yêu thích Sinh học, Linh dám vượt qua để có thể giải phẫu các loài vật đó. Làm nhiều, thực hành nhiều thành quen. Giờ đây em có thể làm thuần thục, nhưng chỉ khi chúng không còn "cựa quậy".

Huyền Linh có thể ngồi hàng giờ tìm đọc các tài liệu không biết mệt mỏi. Em xác định theo đuổi ngành Y và thi khối B nên song hành với Sinh học, 10x tiếp tục ôn luyện đều hai môn Toán và Hóa học.

Năm học 2016 - 2017, Huyền Linh đạt giải Nhất Sinh học cấp thành phố và được tuyển thẳng vào lớp chuyên Sinh, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. "Nếu không được tuyển thẳng, em vẫn quyết thi chuyên Sinh bởi đó là mơ ước", Linh nói.

Tháng 3/2019, Linh đạt giải Nhất môn Sinh học quốc gia, được chọn vào vòng 2 ôn luyện để chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất đi thi Olympic quốc tế. Trong quá trình ôn luyện, các anh chị lớp 12 rất giỏi nên Linh không hy vọng nhiều nhưng cuối cùng vẫn thành công.

Nữ sinh có ước mơ lớn trở thành bác sĩ.

Nữ sinh cho biết thường dành từ 70 - 80% thời gian cho môn Sinh. Ngoài việc ôn luyện trên lớp, em thường dành 3 - 4 tiếng để ôn ở nhà. Huyền Linh thường tải thêm các tài liệu từ trang web sinh học. Đặc biệt là không thể thiếu quyển sách "tủ" Campbell (sách chuyên về sinh học) - tập hợp các nền tảng quan trọng về môn học dành cho học sinh thi Olympic. "Đôi khi quyển Cambell có những vấn đề chưa hiểu, em lại lên mạng tìm các tài liệu chuyên ngành. Nhiều khi đọc không hiểu, em tra từ hình ảnh minh họa rồi suy ra tiếng Việt. Nếu khó quá em có thể hỏi bố mẹ hoặc thầy cô giáo", Linh nói.

Linh thường đọc lại nhiều lần những vấn đề chưa hiểu vì sẽ giúp bản thân nhớ lâu và phản xạ tốt hơn. Đồng thời, học sinh cần phải dựa trên các kiến thức nền là lý thuyết, sau đó lựa chọn công thức phù hợp để tính toán.

Ngoài học tập tốt, Huyền Linh còn biết chơi đàn piano từ năm lớp 3, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường như CLB bóng rổ...

Linh cho biết, năm sau tiếp tục tham dự kỳ thi HSG Quốc gia môn Sinh và nỗ lực để có thể ghi danh đi thi Olymic Sinh học quốc tế 2020.

"Em chưa từng nghĩ sẽ hơn các bạn về xuất phát điểm. Em chỉ cảm thấy lợi thế của mình là được cọ xát và tìm ra những yếu điểm của bản thân, từ đó rút kinh nghiệm cho năm sau", 10x tâm sự.

Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 được tổ chức ở thành phố Szeged (Hungary) với sự tham dự của 285 thí sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bốn học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt huy chương. Em Hoàng Minh Trung (học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đạt HC Bạc. Ba em còn lại giành HC đồng: Dương Tùng Lâm (lớp 12 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Hà Vũ Huyền Linh (lớp 11 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Hoàng Thị Huyền Trang (lớp 12 trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Năm 2017, Việt Nam đoạt một huy chương vàng, hai bạc. Năm 2018, số huy chương vàng là ba, một em đoạt bạc. Đặc biệt, một thí sinh Việt Nam đạt tổng điểm cao nhất toàn cuộc thi.

Thúy Quỳnh