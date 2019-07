Nữ sinh Hà Nội là thủ khoa khối D1 cả nước

Không học tại trường chuyên, lớp chọn nhưng Nguyễn Thị Trà My (Đan Phượng, Hà Nội) vẫn trở thành thủ khoa khối D1 với điểm ba môn: Toán: 9,4, Văn: 9 và Tiếng Anh: 10.

Trước đó, trong ba năm cấp 3, nữ sinh sở hữu bảng thành tích khủng gồm: năm lớp 10 đoạt giải nhất môn Toán cấp trường, lớp 11 giải Nhất môn tiếng Anh cấp trường và giải ba thi Olympic tiếng Anh do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức; năm lớp 12 đoạt giải ba tiếng Anh cấp thành phố.

Nguyễn Thị Trà My.

Đêm trước khi báo điểm, Trà My thao thức đến 5 giờ sáng để xem kết quả, bởi suốt đêm em không tra cứu được điểm. Lúc báo điểm, cả gia đình Trà My ai cũng mừng. Nhưng phải đến 5 giờ chiều khi em được tin báo trở thành thủ khoa khối D1 của cả nước, Trà My và cả gia đình vỡ òa trong cảm xúc.

"Lúc biết tin em không biết làm gì chỉ biết nhảy lên vì sung sướng. Bản thân em nghĩ mình đỗ thôi chứ còn trở thành thủ khoa toàn quốc là điều từ trước đến giờ em chưa từng mơ đến", nữ sinh bộc bạch.

Anh Nguyễn Minh (bố của Trà My) bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái đạt được điểm cao trong kỳ thi quan trọng: "Gia đình tôi mừng lắm, kết quả cháu đạt được khiến chúng tôi rất tự hào khi bao nhiêu công sức của con được đền đáp".

Bố mẹ làm nông, chị gái theo học ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Hà Nội 2 nhưng từ lâu Trà My lại mong ước trở thành sinh viên của Đại học Ngoại thương. Nữ sinh bắt đầu nuôi ước mơ trở thành sinh viên Ngoại thương kể từ năm cấp 3, nhất là sau khi tìm hiểu em càng thấy đây là môi trường học tập lý tưởng để phát triển bản thân. "Thêm vào đó, Ngoại thương là nơi hội tụ của các học sinh giỏi và xuất sắc, do đó nếu được học tập trong môi trường như vậy, bản thân em sẽ tốt hơn mỗi ngày", nữ sinh tâm sự.

Năm nay Trà My đăng ký ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân, do bản thân cũng lo lắng và không nghĩ mình trở thành thủ khoa khối D1.

Trà My (bên trái) chụp cùng bạn tại buổi lễ bế giảng.

Chia sẻ bí quyết đạt điểm cao khối D1, Trà My cho rằng các thí sinh không cần thiết phải thiết lập một thời khóa biểu quá cứng nhắc hay bắt buộc phải đến giờ là học. Ngoài ra cần đẩy mạnh ôn luyện những môn học còn yếu trong ba môn, khi cảm thấy môn đó đã ổn thì nên cân bằng hai môn còn lại để có kết quả tốt nhất.

Riêng đối với môn Ngữ văn, thủ khoa khối D1 nhấn mạnh nên học đúng, đủ ý, sau đó mới rèn luyện đến cách diễn đạt để có những câu từ, câu chữ giàu hình ảnh. Bên cạnh đó, học sinh nên sử dụng lý luận văn học và tìm học các thầy cô có phương pháp dạy phù hợp với mình.

Khác với nhiều bạn thường giải tỏa áp lực bằng cách đi chơi, xem phim, bí quyết của Trà My chính là nói chuyện cùng với bố mẹ và bạn bè, bởi khi nói chuyện sẽ nhận được sự an ủi và động viên rất nhiều từ những người thân yêu. Đó cũng chính là liều thuốc tốt nhất để giảm căng thẳng.

Ngoài điểm 3 môn khối D1 "khủng", trong đợt thi THPT quốc gia vừa qua, nữ sinh cũng đạt 6,25 điểm môn Lịch sử, 7,5 môn Địa lý và 7,75 môn Giáo dục công dân.

Dự định sau khi lên đại học nữ sinh sẽ học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, để biến quãng thời gian sinh viên trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Ông Phạm Huy Thiệp - Hiệu trưởng THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) - rất tự hào khi nhà trường có một thủ khoa toàn quốc: "Ở trường Trà My là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Đặc biệt nữ sinh cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động của trường".

Thúy Quỳnh