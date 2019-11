Back to Ione

Nước mắt Son Heung-min

'Chàng trai hay khóc' là những gì người hâm mộ nhớ về cầu thủ số một châu Á, bên cạnh tài năng của anh.

Collymore không đồng tình với cách Son rơi nước mắt trên sân. "Là cầu thủ bóng đá, đặc biệt là những người đã bị chấn thương nặng, có lẽ bạn cần thêm điều kiện để xử lý sự cố thế này hơn phần lớn thứ khác. Đó là lý do tại sao phản ứng của Son Heung-min và đồng đội của cậu ấy - Serge Aurier - là khía cạnh mà tôi thấy khó chịu nhất về toàn bộ vụ việc này. Ngày nay, tôi khá phiền lòng trước hiện tượng các cầu thủ và huấn luyên viên nghĩ rằng họ phải đẩy cảm xúc của mình lên đỉnh điểm, nếu không sẽ phải lĩnh hậu quả. Điều này cần phải dừng lại", ông Collymore phân tích.

Một lần khác, khi tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018 sau trận thua Mexico, tiền vệ điển trai Hàn Quốc bật khóc. Anh nức nở từ sân đến phòng thay đồ. Nhiều tờ báo thể thao mô tả, ngôi sao Ngoại hạng Anh khóc tu tu như một đứa trẻ, anh chỉ kìm nén giọt nước mắt khi ông Moon Jae In - Tổng thống Hàn Quốc - an ủi.

Son Heung Min khóc không ngừng, nức nở như một đứa trẻ khi Tổng thống Moon Jae In đến thăm.



Hôm 3/11, nước mắt Son một lần nữa lại rơi. Tiền đạo sinh năm 1992 có thể đã khóc vì bàng hoàng, vì đau đớn khi kịp nhận ra có thể anh vừa hủy hoại sự nghiệp của một cầu thủ. Nhưng dù là lí do gì đi nữa, điều đáng nói là sau trận đấu, không một cầu thủ Everton nào chỉ trích ngôi sao người Hàn Quốc, thậm chí HLV trưởng của họ cũng nói pha bóng chỉ vô tình. Họ đã chạy tới an ủi Son. HLV Mauricio Pochettino cũng khen ngợi cầu thủ Everton vì phản ứng của họ trước sự việc. "Các cầu thủ của Everton thật sự tuyệt vời. Họ đã đến phòng thay đồ để an ủi Son của chúng tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cầu thủ và thủ quân Seamus Coleman. Cậu ấy đã nói chuyện với Son. Mọi người đều biết những gì xảy ra, nhưng không ai nghĩ Son cố ý. Son đã khóc và suy sụp rất nhiều sau tình huống trên", ông nói.