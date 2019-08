Phi công hạ cánh giữa đồng ngô được Tổng thống Putin trao danh hiệu Anh hùng Nga

RT đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin hôm 16/8 đã ký sắc lệnh trao tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Nga" cho cơ trưởng Damir Yusupov (41 tuổi) và cơ phó Georgy Murzin (23 tuổi) của Hãng Ural Airlines (Nga) trong vụ hạ cánh máy bay khẩn cấp xuống cánh đồng ngô hôm 15/8.

"Tôi ký sắc lệnh tặng thưởng huân chương cho tổ bay đã hạ cánh khẩn cấp gần sân bay Zhukovsky. Cơ trưởng và cơ phó được trao các danh hiệu ‘Anh hùng nước Nga’, trong khi các thành viên còn lại của phi hành đoàn nhận 'Huân chương can đảm", hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga.

Cơ trưởng Damir Yusupov được trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga.

Ông Putin ca ngợi hãng Ural đã có phương pháp đào tạo đúng đắn, đồng thời kỳ vọng những tình huống nguy cấp như vậy sẽ không xảy ra nhiều lần nữa trong tương lai.

Damir Yusupov - con trai của một phi công trực thăng - được bổ nhiệm vị trí cơ trưởng hồi năm ngoái với kinh nghiệm chỉ 3.000 giờ bay. Anh từng làm luật sư trước khi chuyển nghề hàng không vào năm 32 tuổi. Bạn bè đồng nghiệp mô tả anh là mọt người bình tĩnh, khiêm nhường và đặc biệt chuyên nghiệp. Vào giây phút sinh tử anh và cơ phó nhanh chóng quan sát thấy ruộng ngô và cho hạ cánh khẩn. Quyết định hạ cánh bằng bụng xuống cánh đồng được đánh giá là phương án duy nhất để không gây thương vong.

Cơ trưởng Damir Yusupov và cơ phó Murzin.

Còn phi công lái phụ Murzin mới có chứng chỉ hành nghề bay được 2 năm và tích lũy được 600 giờ bay. Murzin đã bị thương ở ngực sau khi hạ cánh.

Người dân trên khắp nước Nga đều ca ngợi họ là những người hùng. Hình ảnh chiếc máy bay hạ cánh ngoạn mục xuống cánh đồng ngô còn được The Guardian bình chọn là tấm ảnh xuất sắc trong ngày.

Hành khách máy bay Nga thoát chết trong gang tấc nhờ hạ cánh giữa đồng ngô

Chiếc Airbus A321 của hãng Ural Airlines chở 226 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng ngô ở ngoại ô thủ đô Moskva, Nga hôm 15/8 (giờ địa phương) do va trúng đàn hải âu. Vụ thoát chết trong gang tấc gợi nhớ đến "Điều kỳ diệu trên sông Hudson" tại Mỹ năm 2009. Chiếc Airburs A320 của hãng US Airways phải hạ cánh trên dòng sông Hudson ở New York. Chiếc máy bay này cũng va phải đàn chim khiến động cơ không hoạt động được và suýt bốc cháy. Cơ trưởng Chesley Sullenberger trở thành người hùng khi hạ cánh kịp thời xuống sông, cứu sống 155 người.

Huyền Anh (Theo RT, TASS)