Phillips Nguyễn - Linh Rin công khai tình cảm

Tin đồn hẹn hò giữa thiếu gia Phillips Nguyễn và hot girl Linh Rin rộ lên gần đây nhận được nhiều sự quan tâm. Sau một lần xuất hiện bên cạnh Phillips Nguyễn, Linh Rin lập tức bị các 'thánh soi' đưa vào tầm ngắm. Nhiều bằng chứng được đưa ra như cùng check-in ở một địa điểm, pose hình giống nhau... cho thấy cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên người trong cuộc không lên tiếng công khai.

Ngày 31/8, nhân dịp sinh nhật của Linh Rin, Phillips Nguyễn công khai đăng hình cùng Linh Rin tình tứ. Anh còn nhắn gửi lời chúc: "Happy Birthday! You are the one who has made me realize that love should never be shy" (tạm dịch: Em là người duy nhất khiến anh nhận ra tình yêu không bao giờ là ngại ngùng).

Sau đó, Phillips Nguyễn đăng tải tấm ảnh ghép khuôn mặt hai người. Nhiều khán giả quan tâm để lại lời chúc mừng, khen cặp đôi có "tướng phu thê".

Thiếu gia Phillips Nguyễn lần đầu đăng ảnh tình tứ cùng Linh Rin để chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Hot girl Linh Rin cũng "khoe khéo" trên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với bạn trai Phillips Nguyễn đang hát chúc mừng sinh nhật.

Bạn gái của em chồng Hà Tăng tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Với các tín đồ thời trang, Linh Rin không phải là gương mặt xa lạ vì từng thành quán quân cuộc thi The Look 2017, là học trò thuộc đội Phạm Hương.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online (2013), Lời nói dối ngọt ngào (2016). Hot girl Hà thành còn có năng khiếu trong lĩnh vực ca hát và từng thử sức với một số MV như Một người phía sau, Là yêu anh...

Phillips Nguyễn là một doanh nhân có tiếng. Anh từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với các hoa hậu, á hậu Việt.

Quỳnh Anh