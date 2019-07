'Quẩy sớm' vì tưởng về nhất, VĐV điền kinh Ethiopia nếm trái đắng

Hôm 5/7 (giờ địa phương), nội dung điền kinh nam 5.000m, thuộc khuôn khổ giải điền kinh Diamond League 2019 ghi nhận tình huống hy hữu.

'Quẩy sớm' vì tưởng về số 1, VĐV điền kinh Ethiopia nếm trái đắng Hagos Gebrihwet ăn mừng hụt (từ 0:22). Video: IAAF.

VĐV điền kinh người Ethiopia - Habos Gebrihwet - dẫn đầu trong các vòng cuối cùng, dốc hết sức tăng tốc về đích và có hành động giơ tay ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, khi nhìn sang thấy đối thủ vẫn miệt mài chạy, Habos mới "ngã ngửa" rằng còn phải chạy một vòng nữa mới kết thúc.

Habos lập tức chạy tiếp song do lỡ nhịp nên chỉ về thứ 10 với thời gian 13'09''59. Điều an ủi dành cho người dân Ethiopia là cúp vô địch vẫn thuộc về với đội tuyển nước họ do công của Yomif Kejelcha. Yomif đã nắm bắt cơ hội ngay khi Hagos lỡ nhịp, vươn lên rồi kết thúc hành trình với 13'00''56.

Habos Gebrihwet (25 tuổi) là vận động viên giàu kinh nghiệm. Anh từng đoạt HCV ở Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới năm 2018 ở nội dung 3000m và HCB nội dung 5000m ở Olympic Rio de Janeiro 2016. Sự cố hài hước tại mùa giải 2019 của Habos khiến nhiều người bật cười. Tờ The Sun (Anh) gọi đây là "khoảnh khắc hy hữu và vui nhộn" trong làng điền kinh thế giới. Còn trên trang chủ của IAAF, lần hiếm hoi một VĐV về thứ 10 cũng được xướng tên cùng 3 vị trí đầu.

Đồng Anh (Theo The Sun, NBC Sports)