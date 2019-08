Sao trẻ Mbappe tranh ngôi cầu thủ xuất sắc thế giới 2019 với Messi, Van Dijk

Danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (Giải The Best) năm 2019 được chọn bởi nhóm chuyên gia, dựa trên màn thể hiện của các cầu thủ từ ngày 16/7/2018 đến 19/7/2019. Năm ngoái, Luka Modric ẵm hai danh hiệu cao quý là Quả bóng Vàng và The Best. Năm nay tiền vệ người Croatia không có mặt. Tại mùa giải năm nay, Modric không có dấu ấn đặc biệt trong màu áo Real Madrid.

Bên cạnh tiền vệ sinh năm 1985 của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, ngôi sao Neymar Jr cũng không có mặt trong danh sách. Cầu thủ PSG nghỉ thi đấu trong thời gian dài, vắng mặt ở Copa America vì chấn thương.

Messi, Van Dijk, Mbappe (từ trái sang) trong cuộc đua giải The Best.

Ronaldo, Messi là gương mặt quen thuộc trong danh sách đề cử. Ngôi sao Juventus đã trải qua mùa giải thành công cả cấp CLB lẫn ĐTQG Bồ Đào Nha khi trở thành nhà vô địch Nations League. Hôm 30/7, CR7 nhận danh hiệu "Huyền thoại Marca". Trong khi đó, Messi cũng tỏa sáng trong màu áo Barcelona khi nhận danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu.

Nhà vô địch Champions League Liverpool sở hữu 3 đề cử gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Virgil Van Dijk.

Danh sách còn có bộ đôi cựu cầu thủ Ajax - Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt. Những người còn lại là tiền đạo Harry Kane của Tottenham, Eden Hazard (Real Madrid) và ngôi sao 20 tuổi Kylian Mbappe của PSG.

Lễ trao giải thưởng The Best sẽ diễn ra ngày 24/9 tại Milan. Đây là giải thưởng do đội trưởng, HLV trưởng và nhà báo đại diện cho các quốc gia thuộc liên đoàn của FIFA bầu chọn. Các CĐV cũng có thể bầu cho cho cầu thủ yêu thích trên trang chủ của FIFA.

Ngoài ra FIFA cũng công bố danh sách đề cử 10 HLV xuất sắc nhất thế giới 2019. Các ứng cử viên nặng ký là HLV Jurgen Klopp (dẫn dắt Livepool vô địch Champions League sau 14 năm), HLV Pochettino (dẫn dắt Tottenham vào chung kết Champions League) và HLV Pep Guardiola (dẫn dắt Man City vô địch Premier League).

Danh sách 10 đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2019: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Harry Kane, Sadio Mane, Eden Hazard và Kylian Mbappe.

Đồng Anh