Sở GD&ĐT TP HCM xin lỗi thí sinh vì sơ sót khâu in sao đề

Chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 26/6, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM - xác nhận có ba điểm thi trục trặc về mã đề thi.

Điểm thi THCS Colette (quận 3, TP HCM) có 16 thí sinh thiếu 5 mã đề ở môn Sinh. Những thí sinh này làm bài muộn hơn 10 phút so với cả nước.

Hội đồng thi THPT Trần Khai Nguyên có 8 thí sinh thiếu đề nằm ở 5 mã môn Hóa, phải làm muộn 5 phút. Ở môn Sinh, 20 em thiếu 8 mã đề, bị muộn hơn 30 phút.

Tại điểm THPT Tân Bình có 11 thí sinh thiếu đề, nhưng đủ mã đề dự phòng nên không xảy ra việc chậm trễ.

Điểm thi trường THCS Colette. Ảnh: Nguyễn Minh/VnExpress.

Ông Hiếu cho biết, lỗi do sơ suất ở khâu in sao đề. Ông cho hay, mỗi phòng chỉ có 24 mã đề dành cho 24 thí sinh. Tuy nhiên do tổ hợp Khoa học tự nhiên có 3 môn thi, có những thí sinh tự do không dự thi đủ môn nên xảy ra sơ sót thiếu mã đề.

"Bộ phận sao đề được phân chia làm nhiều nhóm để thực hiện. Tuy nhiên, ở một vài điểm thi do cán bộ sao đề sơ sót làm thiếu mã. Theo quy định, mỗi điểm dự thi chỉ có 2 bì dự phòng, nếu thiếu sẽ được phát bổ sung kịp thời. Tuy nhiên, với nhóm mã đề từ 16 đến 24 thiếu nhiều, nên khi cắt bì dự phòng cũng không đủ để phát cho thí sinh. Việc máy móc trục trặc khi tiến hành photo ngay tại điểm thi khiến mọi việc chậm trễ", ông nói.

Sở cũng nhận trách nhiệm và xin lỗi các thí sinh vì đã gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ trưa và việc làm bài thi môn tiếng Anh vào đầu giờ chiều. "Dù có sơ sót nhưng thời gian tính giờ làm bài môn Sinh của thí sinh vẫn được đảm bảo", ông Hiếu khẳng định.

Trước đó vào 9h35 sáng, các thí sinh THPT Quốc gia làm bài thi môn Sinh - môn cuối cùng trong tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên. Tại điểm thi THCS Colette, 16 thí sinh nhận đề môn Sinh có mã đề không khớp so với hai môn thành phần trước đó (Vật lý và Hóa học). Theo quy chế, thí sinh nhận một mã đề cho tất cả môn thi. Ngay khi phát hiện sự việc, trưởng điểm thi đã cho sao đề nhưng máy móc bị trục trặc. Sau khi báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, điểm thi được chỉ đạo làm bài trễ 15 phút so với quy định.

Huyền Anh