Son Heung-min đổi áo đấu cho Ronaldo khiến fan thích thú

Hôm 21/7, Juventus gặp Tottenham Hotspurs tại giải giao hữu ICC 2019 (International Champions Cup) ở Singapore. Hết hiệp 1 trận đấu, Son Heung-min nán lại trên sân có ý đợi Ronaldo. Chân sút Juventus chạy đến vỗ vai Son và chủ động đổi áo với ngôi sao người Hàn Quốc.

Son Heung-min đổi áo đấu cho Ronaldo rồi...đem lau mặt Son Heung-min nán đợi Ronaldo và đổi áo đấu cho nhau.

Việc đổi áo giữa hai cầu thủ không phải chuyện hiếm, thường diễn ra ngay khi hết trận. Ronaldo và Son đổi áo ngay sau khi hết hiệp 1 bởi thông thường ở các trận giao hữu các cầu thủ chỉ chơi 45-60 phút trước khi nghỉ. Tại trận đấu tối 21/7, Son chỉ chơi hiệp 1 rồi nhường chỗ cho Lucas Moura, trong khi Ronaldo ra muộn hơn ở phút 60. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Tottenham.

Son Heung-min (giữa) và Ronaldo (phải) đều khoác áo số 7 tại CLB chủ quản.

Khoảnh khắc Son Heung-min đổi áo với Ronaldo khiến nhiều fan thích thú. "Thần tượng của thần tượng chúng tôi đã đổi áo cho anh ấy", "Xem Son thích thú kìa, anh ấy thậm chí đem lau mặt", "Không phải anh ấy cứ hít hà cái áo mãi đấy chứ"...

Son Heung-min là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, được gọi với biệt danh "Ronaldo xứ Hàn". Cầu thủ 27 tuổi là đồng đội của Hary Kane tại CLB Tottenham. Chia sẻ sau trận đấu, Son nói: "Cristiano Ronaldo là một trong những thần tượng tuyệt vời của tôi. Tôi lớn lên khi xem anh ấy chơi ở Premier League. Tôi luôn ngưỡng mộ và muốn được như anh ấy".

Son heung-min trêu chọc nhân viên an ninh Son Heung-min trêu chọc nhân viên an ninh. Video: Kelly Lim

Trận đấu còn ghi lại tình huống Son hài hước trêu chọc nhân viên an ninh. Khi một fan quá khích bị chặn lại bởi nhân viên an ninh, Son nghĩ ra trò đùa giả bộ lao ra. Trong khoảnh khắc ấy, nhân viên an ninh vội giơ tay ngăn Son. Tuy nhiên, sau khi nhận ra siêu sao người Hàn, anh ta bật cười và không quên vung tay "đánh yêu". Video được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự dễ thương của Son.

Đồng Anh