Thủ môn Hàn ngẩn người vì lỡ ghi bàn cho đối thủ

Thủ môn Hàn đá bóng trúng mặt tiền đạo đối phương vào lưới nhà Thủ môn Hàn Quốc sút bóng trúng tiền đạo đối phương vào lưới nhà. Video: JTBC.

Trận đấu giữa Suwon và Jeonbuk hôm 23/6 tại vòng 17 giải K-League ghi lại tình huống hài hước. Ở phút thứ hai, các cầu thủ Suwon có pha chuyền về cho thủ môn No Dong-geon. Tiền đạo Lee Dong-gook của Jeonbuk chạy theo bóng rồi dừng lại vì thấy thấy thủ môn No đã khống chế bóng. Trong khoảnh khắc Lee Dong-gook đứng lại, thủ môn No Dong-geon bất ngờ sút bóng lên. Nào ngờ, cú sút khiến bóng đập thẳng vào mặt Lee, nảy ngược rồi lăn vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Jeonbuk.

Tiền đạo của Jeonbuk có chút choáng váng vì bị bóng trúng mặt, trong khi thủ môn No thể hiện sự tiếc nuối về pha bóng ngớ ngẩn. Ngoài đường pitch, các thành viên Ban huấn luyện Jeonbuk cũng không khỏi ngỡ ngàng vì bàn thắng được ghi khi các cầu thủ đang đứng yên. Trên khán đài, CĐV hò hét.

Thành viên Ban huấn luyện ngỡ ngàng khi bàn thắng được ghi cho Jeonbuk.

Video bàn thắng có một không hai này được chia sẻ khắp mạng xã hội Twitter. "Đứng yên vẫn ghi bàn, đúng là số trời đã định", "Thật không tin nổi", "Bàn thắng rơi từ trên trời rơi xuống"... là liên tục những bình luận được để lại.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-1.

Huyền Anh